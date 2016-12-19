Стильный брат затмил Козловского

Данила Козловский и его старший брат Егор сделали доброе дело для тысяч детишек: выпустили "Азбуку 2.0" – интерактивный букварь с дополненной реальностью. Родственник знаменитого актера стал продюсером, автором и создателем книги. На презентации Егор предстал перед репортерами во всем блеске: он был гладко выбрит и стильно одет. Некоторые отметили, что он даже затмил небритого и меланхоличного Данилу, который улыбался, только когда общался с детьми.

Козловский-младший помог старшему брату с пиаром его творения и озвучил раздел с буквой "Я" – Ягуар. В этом продюсерском проекте приняли участие и другие звезды шоу-бизнеса. Например, певица, победительница первого сезона шоу "Голос" Дина Гарипова озвучила букву "Т" – Тигр, актриса Ирина Лачина подарила свой голос букве "К" – Козел. Актриса и певица Юлия Паршута озвучила букву "Н" – Носорог.