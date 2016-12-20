Мария Шукшина вывела в свет красавца-сына

Отец преступницы пожалел об оказанной помощи следствию.
В столичном кинотеатре "Формула кино" на Кутузовском собралось множество знаменитостей. Мария Шукшина с красавцем-сыном Макаром, Катерина Шпица, Игорь Жижикин, Дмитрий Дибров и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса вышли в свет, чтобы посмотреть пятую часть новогодней комедии "Елки". Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова представляли исполнители главных ролей – шоумен Иван Ургант и юморист Сергей Светлаков.
В российской столице вручили необычную ежегодную премию "Интрига года 2016"
Звезды собрались на рождественский аукцион
По предварительной информации, причиной происшествия стала разгерметизация газового баллона
Поп-король своим костюмом с перьями затмил даже помолодевшую Примадонну
Dni.Ru вспомнили о звездах зеленого континента, прославившихся на весь мир
Девушки считают избранного президента США символом перемен
Егор и Данила сделали доброе дело для детей
Dni.Ru решили вспомнить актеров, отличившихся несдержанным поведением на знаменитой "аллее", и просто тех, кто явно заслужил свою "звезду"
Голливудская звезда празднует 41-й День Рождения
В Сети пародируют необычный макияж работницы якутского рынка "Столичный"
Сбой движения поездов произошел на Серпуховско-Тимирязевской линии
В семье популярной актрисы счастливое пополнение
Как Евгений Джугашвили провел последние минуты жизни
Ведущая известной передачи "Дом-2" сама повеселилась на дне рождения