Мария Шукшина вывела в свет красавца-сына

В столичном кинотеатре "Формула кино" на Кутузовском собралось множество знаменитостей. Мария Шукшина с красавцем-сыном Макаром, Катерина Шпица, Игорь Жижикин, Дмитрий Дибров и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса вышли в свет, чтобы посмотреть пятую часть новогодней комедии "Елки". Фильм режиссера Тимура Бекмамбетова представляли исполнители главных ролей – шоумен Иван Ургант и юморист Сергей Светлаков.