Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

В Москве прошла премьера новогоднего фэнтези "Дед Мороз. Битва магов". Режиссером картины стал Александр Войтинский. А главные роли исполнили популярные актеры Федор Бондарчук и Алексей Кравченко. Посмотреть премьеру пришло много знаменитостей: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Аглая Тарасова, Игорь Крутой и многие другие. особое внимание привлекла актриса Мария Гузеева, появившаяся в кинотеатре в коротком красном платье и шикарной шубе в пол.