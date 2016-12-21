Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

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В Москве прошла премьера новогоднего фэнтези "Дед Мороз. Битва магов". Режиссером картины стал Александр Войтинский. А главные роли исполнили популярные актеры Федор Бондарчук и Алексей Кравченко. Посмотреть премьеру пришло много знаменитостей: Светлана Ходченкова, Екатерина Вилкова, Аглая Тарасова, Игорь Крутой и многие другие. особое внимание привлекла актриса Мария Гузеева, появившаяся в кинотеатре в коротком красном платье и шикарной шубе в пол.
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