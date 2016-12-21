Звезды с роскошным бюстом

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Сегодня, 21 декабря, одна из самых сексапильных телеведущих страны Анфиса Чехова отмечает день рождения. Звезда славится своими великолепными формами, поэтому Dni.Ru решили вспомнить других звезд, обладающих не менее выдающимся бюстом.
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