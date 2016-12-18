Звезды сходят с ума на голливудской "Аллее славы"

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На днях канадский актер Райан Рейнольдс, известный по фильмам "Дедпул" и "Зеленый фонарь", удостоился именной звезды на голливудской "Аллее славы". На церемонии открытия памятного знака он появился вместе с женой актрисой Блейк Лайвли и двумя детьми. Рейнольдс держался достойно и благодарил свою семью. Dni.Ru решили вспомнить звезд, отличившихся менее сдержанным поведением на знаменитой "аллее", и просто тех, кто явно заслужил эту награду.
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