Звезды сходят с ума на голливудской "Аллее славы"

На днях канадский актер Райан Рейнольдс, известный по фильмам "Дедпул" и "Зеленый фонарь", удостоился именной звезды на голливудской "Аллее славы". На церемонии открытия памятного знака он появился вместе с женой актрисой Блейк Лайвли и двумя детьми. Рейнольдс держался достойно и благодарил свою семью. Dni.Ru решили вспомнить звезд, отличившихся менее сдержанным поведением на знаменитой "аллее", и просто тех, кто явно заслужил эту награду.