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Июнь 13, 2019
просмотры: 123

Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"

567

 В Сочи проходит юбилейный – 30-й кинофестиваль "Кинотавр". Мероприятиев самом разгаре. Отечественные знаменитости днем посещают премьеры, а вечером отрываются на вечеринках.

Среди гостей "Кинотавра" были замечены режиссер Федор Бондарчук и его возлюбленная – актриса Паулина Андреева. Молодая зазноба затмила кинематографиста, она получила диплом жюри конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" за фильм "Плачу с вами".

Судя по всему, Андреева делает успехи на режиссерском поприще. Бондарчук рискует вырастить себе конкурента.

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ужас какой....ощущение, что "молодая возлюбленная Бондарчука" проспала на мероприятие и пришла нечёсанная в ночнушке и домашних хлёпанцах...
1

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