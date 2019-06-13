Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"

В Сочи проходит юбилейный – 30-й кинофестиваль "Кинотавр". Мероприятиев самом разгаре. Отечественные знаменитости днем посещают премьеры, а вечером отрываются на вечеринках.
Среди гостей "Кинотавра" были замечены режиссер Федор Бондарчук и его возлюбленная – актриса Паулина Андреева. Молодая зазноба затмила кинематографиста, она получила диплом жюри конкурсной программы "Кинотавр. Короткий метр" за фильм "Плачу с вами".
Судя по всему, Андреева делает успехи на режиссерском поприще. Бондарчук рискует вырастить себе конкурента.
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В Сочи открылся юбилейный – 30-й кинофестиваль "Кинотавр"
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