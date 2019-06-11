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Июнь 11, 2019
просмотры: 123

Найдена живая кукла Барби

567

48-летняя Рэйчел Эванс называет себя живой куклой Барби. За последние 13 лет она сделала 105 пластических операций. Они обошлись ей в довольно кругленькую сумм – 32 000 фунтов стерлингов (около 40 000 долларов ). Женщина утверждает, что это ее стиль жизни. Она предпринимает все возможное, чтобы остановить старение.

Также она призналась, что к 50-ти годам у нее запланировано еще множество операций. Помимо этого, Рэйчел периодически вкалывает себе ботокс и регулярно посещает тренажерный зал, чтобы походить на куклу не только лицом, но и телом. 

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