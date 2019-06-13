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Июнь 13, 2019
просмотры: 123

Молодая мама возбудила сотню тысяч поклонников

567

23-летняя Ханна Вейг сейчас на пике своей популярности. После свадьбы с актером Йорном Шленвойтом девушка стала пользоваться популярностью в социальных сетях. У нее уже 147 тысяч подписчиков в Instagram, а каждое фото собирает не менее двух тысяч лайков. Супруга звезды больше всего отдает предпочтение коротким платьям и бикини. Также она часто предстает перед камерой в полуобнаженном виде. 

Кроме того, девушка часто выкладывает снимки со своей дочерью. Малышке на вид не более трех лет. Фанаты обожают фотографии Ханны. Они постоянно оставляют ей хвалебные комментарии.

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