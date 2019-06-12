Сексуальная топ-модель сразила публику наповал

Швецкая топ-модель Эльза Анна Софи Хоск родилась 7 ноября 1988 года. У нее есть два брата: старший – Йохан и младший – Лукас. Еще с детства она увлекалась баскетболом.

Ее заметили после того, как отец разослал ее фотографии в некоторые агентства Стокгольма. Она неоднократно участвовала в показах модных домов, таких как Christian Dior, Giambattista Valli, Blumarine, Carolina Herrera, Oscar De La Renta. Также она красовалась на обложках многих известных на весь мир журналов. С 2015 года девушка является одной из "ангелов" Victoria’s Secret.



