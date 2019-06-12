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Июнь 12, 2019
просмотры: 123

Сексуальная топ-модель сразила публику наповал

567

Швецкая топ-модель Эльза Анна Софи Хоск родилась 7 ноября 1988 года. У нее есть два брата: старший – Йохан и младший – Лукас. Еще с детства она увлекалась баскетболом.

Ее заметили после того, как отец разослал ее фотографии в некоторые агентства Стокгольма. Она неоднократно участвовала в показах модных домов, таких как Christian Dior, Giambattista Valli, Blumarine, Carolina Herrera, Oscar De La Renta. Также она красовалась на обложках многих известных на весь мир журналов. С 2015 года девушка является одной из "ангелов" Victoria’s Secret.


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