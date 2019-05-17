Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко

Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Вторник 21 мая
Лента новостей
15:09
"Язык живет отдельно от мозга": Жасмин столкнулась с пугающей проблемой
14:59
Информация о сыне Анастасии Волочковой всплыла в Сети
14:52
Известная певица занялась йогой без одежды
14:47
Доказана любовь к собакам на генном уровне
14:45
Американская модель с 34 размером груди показала горячую тренировку в зале
14:35
Опубликованы уникальные фото Сергея Шойгу
14:17
Родственников пациентов разрешили пускать в реанимацию
14:14
В Коми пенсионерка насмерть забила мужа кулаком
14:12
Гагарина тяжело переживает разрыв с Меладзе
14:00
Россиян предупредили о дефиците смартфонов Huawei и Apple
13:46
"Единая Россия" соберет сельских депутатов на форуме в Воронеже
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 мая 2019 года
13:37
"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак
13:07
Володин призвал развивать диалог Госдумы и профсоюзов
12:54
"Защитить меня некому": попавшая в реанимацию светская львица заявила о травле
12:48
Известная актриса грохнулась в обморок на Каннском фестивале
12:43
Возмущенный Галкин набросился на американцев
12:35
Дакота сцепилась с Бородиной из-за развода
12:23
Объявлено об аресте скрывшегося от следователей Порошенко
12:18
Искала состоятельного британца: принца Гарри предупредили о подлой натуре Меган Маркл
12:15
Игоря Талькова лишили прав за пьяную езду
11:54
"Фантастика!": российские звезды в восторге от речи Зеленского
11:51
Ученые нашли спасение от цирроза
11:48
"Ноги оторву": известная ведущая сорвалась из-за хамства
11:31
"Разошлись полюбовно": Тимати впервые высказался о разрыве с Кридом
11:22
Хулитель Цымбалюк-Романовской стал причиной чудовищной свары между Димашем и Витасом
11:16
Виновником провала Сергея Лазарева назвали Максима Галкина
11:13
"Инопланетная": Водянова предстала полуголой перед Каннским фестивалем
11:11
Нашедший алкоголь в крови "пьяного мальчика" медэксперт получил наказание
11:05
"Страшная и дешевая": бесстыжая Глюк’оZа разделась перед камерами
10:54
Осмелевший Порошенко погнал в шею нахала Зеленского
10:48
Кума умершей Началовой закатила концерт
10:42
Московский Фестиваль “Небо: теория и практика” объявил программу
10:32
"Это твоя работа": Бортич рассказала о бесценном совете Машкова
10:21
"Что нашла, то и надела": народ обсмеял наряды жены Зеленского
10:18
Десятки тысяч россиян стали жертвами банды лжемедиков
10:15
Участника "Евровидения" два часа насиловали сразу после конкурса в Израиле
10:14
Юлию Меньшову убрали из шоу на Первом канале
09:49
Счастливая Бондарчук показала новорожденных малышей
09:46
В Сибири школьник накормил одноклассников конфетами с крысиным ядом
09:44
Известная фигуристка привела в ужас сообщением о смерти
09:24
Жена – пенсионерка Солнцева подралась в санатории
09:02
Загитова заткнула рот фанатам Медведевой
08:49
Зеленский решился атаковать Путина
08:34
Шепелеву грозит тюрьма из-за Фриске
08:28
Шокирующий поворот в деле Скрипалей
06:32
Забывшая о ребенка Дакота навлекла на себя гнев
04:16
Роналду смачно врезал сыну (видео)
02:03
Названы 5 самых полезных продуктов
00:17
Галкин приготовил Пугачевой роскошный подарок
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Американская модель с 34 размером груди показала горячую тренировку в зале
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
Виторган отдохнул с известной актрисой
Максакова пустила по миру бывшую жену Вороненкова
Нелюдимый Андрей Губин вышел в свет после известия о пропаже
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 17, 2019
просмотры: 123

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко

567

Прощание с Сергеем Доренко прошло на Троекуровском кладбище. Почтить память легендарного журналиста пришли поклонники, коллеги и самые родные и близкие люди. Так, вдову Доренко Юлию сняли с его матерью Татьяной Ивановной. Старая женщина держала за руку почерневшую от горя молодую супругу журналиста, так как ей было тяжело идти.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Имя Имярек
Ответить
Имя Имярек
ПРАХ ДОРЕНКО РАЗВЕЯТ НАД ГОРОЙ МИТРИДАТ
Разбитая Жена Доренко с детьми пишет письма отцу и мужу!
v=d1-JsYs6cy0

П.С.
Митридат (гора, Керчь)
Митрида́т (укр. Мітридат, крымско-тат. Mitridat, Митридат) — гора в Крыму, в черте города Керчь. «Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». По своему территориальному расположению гора является географическим центром города Керчи. Высота над уровнем моря 91,4 метра.

ПОКОЙНЫЙ БЫЛ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЕН.
ЯГМ - ЯЗЫЧЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА.
СЛАВИК ИЗБАВИТ РУСЬ ОТ ЧЁРНОГО ЯЗЫЧЕСТВА
Старец Серафим Саровский также говорил о чудесном отроке, который явившись, избавит Русь от скверны черного язычества. ... Не случайно угрожали и восставали на отрока Вячеслава всевозможные многочисленные сильнейшие колдуны, маги
Рассказывает схимник N: «Однажды, в декабре 2002 года я молился Пресвятой Богородице и просил: Матерь Божия, помоги, идут люди со всех сторон, скорбят, спрашивают, как жить, уходить ли из городов? Делать ли запасы продуктов? Кто с духовным вопросом, кто с житейским.. А чад моих как спасти? Помоги, Милостивая. Я то уже стар, вот и слепну, очень глаза болят. Помоги мне, многогрешному, исцели, вразуми..».
Долго молился схимник, как вдруг осветил его келью необыкновенный свет. И видит старец - стоит Матерь Божия и перед нею отрок. Упал старец на колени и слышит голос: «Се оставляю вам отрока во спасение и милость. Многим странам и языкам от России спасение чрез отрока сего - Вячеслава..». Поднимает он голову и видит: Матерь Божия медленно отходит вглубь кельи к выходу. А отрок стоит высокенький, красивый, волосы русые до плеч, волнистые, глаза дивные, светло - голубые, лучистые и добрые. Отрок одет в брючки и длинную то ли рубашечку, то ли светлый свитерок и двумя ручками к груди прижимает крест небольшой.
«Кто ты?», - в изумлении спрашивает его схимник, а тот отвечает: «Вам бы нужно в Дивеево поехать, там приобретете обо мне книжку, на много вопросов ваших там получите ответы, и к мамочке моей вам бы съездить нужно, и глаза исцелятся». И тоже отходит назад...

Этот удивительный отрок - воистину непостижимое явление от Бога в нашу земную реальность, Его милость людям. Оказывается, об этом чудесном отроке пророчески говорили еще прп. Серафим Саровский, святой Царь - искупитель Николай II.

В 1929 году, перед закрытием Дивеевского монастыря, одна монахиня обнаружила тетрадь с записями бесед св.прп.Серафима Саровского со своим другом и «служкой» Мотовиловым, в которой последний пишет, что преподобный ему много говорил о будущей России, и было собрался все это записать, но был остановлен словами: «Не пиши, а передавай устно». По предреченному глаголу Божьему, задолго до рождения отрока Вячеслава, из уст в уста передавалось пророчество о чудесном отроке, который будет дан России и многим странам во спасение.

Так, в книге, написанной на основе воспоминаний учителя Царских Детей Ч.С. Гиббса (+1963г), впоследствии принявшего православие с именем Николай, постриженного в монахи, рукоположенного, и закончившего земной путь в сане архимандрита, было рассказано об этом. В ней приводятся слова Императора Николая II, сказанные им во время пребывания в ссылке в Тобольске: «Существует предание, что, когда Царь Александр I Благословенный посетил Старца - преподобного Серафима, тот сказал ему: «Продлится род твой триста лет и три года. Начался он в доме Ипатьева и кончится в доме Ипатьева. Начался он с Михаила и кончится Михаилом».

Он говорил еще много другого, - продолжал Государь. - Что на мощах его будет построена кузница диавола (Саровский ядерный центр) для уничтожения всего рода человеческого, что Россия будет затоплена кровью за грехи ее. Но Господь милостив, Он даст России восстать из руин и пепла, о чем предупредит всех русских людей чудесным знамением в святой день Преображения Господня. Старец также говорил о чудесном отроке, который явившись, избавит Русь от скверны черного язычества. Вы видите, как все совпадает со словами Матери Божьей, переданные нам португальской девочкой Люсией из Фатимы».
<цензура>
Имя Имярек
Ответить
ПРАХ ДОРЕНКО РАЗВЕЯТ НАД ГОРОЙ МИТРИДАТ
Разбитая Жена Доренко с детьми пишет письма отцу и мужу!
v=d1-JsYs6cy0

П.С.
Митридат (гора, Керчь)
Митрида́т (укр. Мітридат, крымско-тат. Mitridat, Митридат) — гора в Крыму, в черте города Керчь. «Мемориал воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками». По своему территориальному расположению гора является географическим центром города Керчи. Высота над уровнем моря 91,4 метра.

ПОКОЙНЫЙ БЫЛ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЕН.
ЯГМ - ЯЗЫЧЕСТВО ГОЛОВНОГО МОЗГА.
Гость
Ответить
Уберите, пожалуйста, бред сумасшедшего с его комментариями , а то только место занимает.
1

Популярные темы форума

Американская модель с 34 размером груди показала горячую тренировку в зале

Женщина потеряла связь с реальностью и перекачала бюст

567

Внучка Боярского стала сексапильной красоткой

Девушка ведет здоровый образ жизни

567

"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"

Молодой исполнитель достойно представил свою страну

567

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"

У девушки есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах

567

Обворожительная женщина-сантехник покорила мир

В Великобритании отыскали очаровательную представительницу мужской профессии

567

Норвежская принцесса показала своего бойфренда-ведьмака

Он заставил ее поверить в настоящую любовь

567
567

Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля

Звезды прошлись по красной дорожке в роскошных нарядах

567
567

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

В Тель-Авиве начал работу Международный музыкальный конкурс

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Шепелеву грозит тюрьма из-за Фриске

Появились неожиданные данные
Шоу-бизнес

Счастливая Бондарчук показала новорожденных малышей

Общественность умилилась

Политика

Выходка Зеленского довела депутата до больницы
Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
Зеленского жестко унизили во время инаугурации

Шоу-бизнес

Информация о сыне Анастасии Волочковой всплыла в Сети
Известная певица занялась йогой без одежды
Гагарина тяжело переживает разрыв с Меладзе
"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак

Проишествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Шоу-бизнес

Укатали фальшивку: Солнцев раскрыл причину провала Лазарева

Шоумен предельно откровенен

Шоу-бизнес

Кума умершей Началовой закатила концерт

Лариса Долина переживает потерю
Шоу-бизнес

"Одни понты": Рудковскую заклевали за роскошный завтрак

Подписчиков возмутили излишества на столе продюсера
Шоу-бизнес

Хулитель Цымбалюк-Романовской стал причиной чудовищной свары между Димашем и Витасом

Фанаты готовы перегрызть горло друг другу

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Фоторепортажи

Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Загитова получила страшный удар в день рождения
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru