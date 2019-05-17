Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко

Прощание с Сергеем Доренко прошло на Троекуровском кладбище. Почтить память легендарного журналиста пришли поклонники, коллеги и самые родные и близкие люди. Так, вдову Доренко Юлию сняли с его матерью Татьяной Ивановной. Старая женщина держала за руку почерневшую от горя молодую супругу журналиста, так как ей было тяжело идти.
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