Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

В Тель-Авиве состоялось открытие Международного музыкального конкурса "Евровидение". Россию на песенном соревновании представляет Сергей Лазарев. По оценкам букмекеров, у нашего соотечественника одни из самых высоких шансов на победу.
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