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Май 13, 2019
просмотры: 123

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

567

В Тель-Авиве состоялось открытие Международного музыкального конкурса "Евровидение". Россию на песенном соревновании представляет Сергей Лазарев. По оценкам букмекеров, у нашего соотечественника одни из самых высоких шансов на победу.

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Есережаудачитебекалугамнешщшщш. Тыобоятельныйбудьздоров
Гость
Ответить
Владимир
Вы посмотрите из ''мужиков''одна голубизна. Это не конкурс песни а слёт геев и пид.. ров.
супер! точнее не скажешь!
Max
Ответить
а чем выделился? смехота
Владимир
Ответить
Вы посмотрите из ''мужиков''одна голубизна. Это не конкурс песни а слёт геев и пид.. ров.
Гость Иван
Ответить
Конечно, можно без конца петь песни. А кто работать будет?
1

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