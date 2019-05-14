Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

27-летняя Оливия Калпо – модель, победительница конкурсов "Мисс США 2012" и "Мисс Вселенная 2012". Девушка успешно покоряет просторы Сети – в ее Instagram 3,9 миллиона подписчиков. Недавно она снялась для нового выпуска журнала "Sports Illustrated Swimsuit" и выложила фото в соцсеть. Поклонников возбудили снимки горячей брюнетки – они оставили море восхищенных комментариев красотке.
Оливия Калпо умеет играть на виолончели. Этот музыкальный инструмент она освоила еще в детстве. Играла в разных оркестрах, включая Бостонский симфонический оркестр, в Карнеги-Холле, Нью-Йоркском оркестре, а в 2010 году ездила в турне по Англии. До недавнего времени Оливия выступала с Boston Accompanietta. "Мисс Вселенная-2012" также училась вокалу. С июня 2013 года по июнь 2015 года встречалась с музыкантом Ником Джонасом.
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