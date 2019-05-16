Норвежская принцесса показала своего бойфренда

Норвежская 47-летняя принцесса Марта Луиза официально представила в Instagram своего нового возлюбленного. Им оказался американец Шаман Дурек, занимающийся целительством и спиритическими сеансами. Девушка заявила, что мужчина помог ей поверить в настоящую любовь. Она также благодарит его за глубочайшую мудрость и за то, что он всегда заставляет ее смеяться.

Напомним, предыдущий брак принцессы распался 3 года назад. Она была замужем за писателем Ари Беном и родила ему три дочери: Мод Ангелику, Лею Айседору и Эмму Таллулу. Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии.



