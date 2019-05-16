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Май 16, 2019
просмотры: 123

Норвежская принцесса показала своего бойфренда

567

Норвежская 47-летняя принцесса Марта Луиза официально представила в Instagram своего нового возлюбленного. Им оказался американец Шаман Дурек, занимающийся целительством и спиритическими сеансами. Девушка заявила, что мужчина помог ей поверить в настоящую любовь. Она также благодарит его за глубочайшую мудрость и за то, что он всегда заставляет ее смеяться. 

Напомним, предыдущий брак принцессы распался 3 года назад. Она была замужем за писателем Ари Беном и родила ему три дочери: Мод Ангелику, Лею Айседору и Эмму Таллулу. Развод пары стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии.


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Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ей просто нужен был большой чёрный член. После трёх родов у неё <цензура> размером в футбольное поле.
1

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