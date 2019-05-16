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Май 16, 2019
просмотры: 123

Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш

567

Северную Македонию на музыкальном международном конкурсе "Евровидении 2019" представит Тамара Тодевска. Ранее певица  участвовала в отборе на Евровидении в 2007 году. Она заняла почетное второе место. Через год после этого девушка снова отправилась на отбор, но уже в компании с двумя другими македонскими артистами. На конкурсе музыканты заняли десятое место с песней "Lеt me love you". 

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