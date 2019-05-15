Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля

Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 20 мая
Лента новостей
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 мая 2019 года
14:47
Зеленский оконфузился с президентским удостоверением
14:38
Внучка Боярского стала сексапильной красоткой
14:32
Жительница Омска на ночь привязала сына к столбу из-за прогула уроков
14:27
В Домодедово двое мужчин зверски забили соседа тяпкой
14:23
Названы самые полезные для сердца продукты
14:19
Концерт Bon Jovi в Москве: больше билетов читателям "Дни.ру"
14:18
Выходка Зеленского довела депутата до больницы
14:11
"ЕР" просит проверить законность передачи острова в аренду за 15 тысяч
13:59
Мощный шторм накрыл Приморье (видео)
13:44
53-летняя супермодель без косметики взбудоражила поклонников
13:39
Рассекречен таинственный жених дочки Серова
13:26
Порошенко запаниковал после жесткого решения Зеленского
13:20
В московские школы поступают сообщения об угрозах взрыва
13:07
Красавица-жена Зеленского затмила всех на инаугурации в Раде
12:59
Показавшая жуткие травмы Бузова не может ходить
12:46
Житель Архангельска вывез убитого друга к кладбищу на такси
12:18
"Не пустила на порог": Степаненко жестко разобралась с Петросяном
12:17
Раскрыта неожиданная польза сериала "Игра престолов"
12:12
Собчак раскатали в блин за позорный провал
12:06
Ошалевший Зеленский возмутил поведением на инаугурации
11:49
Стало известно о свадьбе Ани Лорак и украинского футболиста
11:48
Десятки погибших: в колонии строгого режима вспыхнул бунт
11:28
Найден способ быстро избавиться от целлюлита
11:12
Популярного телеведущего до полусмерти забили монтировкой в центре Москвы
11:11
Устроившего дебош на борту самолета мужчину увезли в инвалидном кресле
10:57
Виторган отдохнул с известной актрисой
10:53
Зеленского жестко унизили во время инаугурации
10:44
Володин призвал укреплять межпарламентское сотрудничество
10:41
Какая закуска вредит сильнее алкоголя
10:24
"Утренник в психушке": Кончита Вурст поразила Верку Сердючку мужским достоинством
10:13
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
10:09
Мороз и снег: на Россию в начале лета обрушились аномальные холода
10:03
Зеленский вступает в должность президента Украины
09:29
Уехавшую Леру Кудрявцеву заменили Ольгой Орловой
09:27
Народ в страхе ждет мощнейшего извержения вулкана (видео)
09:05
Загитова получила страшный удар в день рождения
09:00
"Усохла, как в концлагере": Кириенко требует расследовать странную смерть Быстрицкой
08:59
"Очень опасная особа!": Рудковская показала соперницу
08:46
Пострадал ребенок: в Москве столкнулись два внедорожника
08:19
Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну
08:18
Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка
08:09
Гороскоп на неделю
08:07
Коротышка Зеленский опозорился перед инаугурацией
06:47
Замученная детьми Миддлтон сбежала в лес
06:30
Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко
04:34
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
02:19
Потребовалась помощница: раскрыт главный страх Глюкозы
00:07
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
22:05
Прижатой к стене Валерии протянули руку помощи
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"
"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"
Обворожительная женщина-сантехник покорила мир
Titanic Hotels вдохнул новую жизнь в один из самых дорогих отелей Турции Mardan Palace
Опять проиграл: Сергея Лазарева сглазили перед "Евровидением"
Нидерланды победили на "Евровидении" в Израиле
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Май 15, 2019
просмотры: 123

Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля

567

Накануне, 14 мая, начал свою работу 72-й Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлись мировые знаменитости. Гости продемонстрировали разнообразие нарядов: одни выбрали роскошные платья в пол, другие предпочли более демократичные костюмы. Не обошлось и без пикантных обнажений различных частей тела.

поделиться

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Как не стремно Боне везде как дворняга ошиваться? На протяжении скольки лет она с умным лицом мелькает и никто так ее и не замечает.. Ни как новую звездульку в кино, ни как к кому то в жены Не плоха Бонечка, но поменять русло видимо надо все же Не везёт тебе на фестивале
Гость
Ответить
боня если и знаменитость, то она известна как эскортница с дома 2 . А с фестиваля ее вывела охрана, это есть на видео.
Гость
Ответить
Гость
во-первых, где вы видите обнаженную грудь? во-вторых, что боня забыла на каннском фестивале? как она вообще туда попала?
Она отсаааааасывает у президента фестиваля!
Гость
Ответить
Гость
Наша Бонечка краше всех там!
Боня тупая бббблллляяяяддддиииинннааа!
Гость
Ответить
Нет, ну а эта Боня, с какого там? Кто она и какое имеет отношение к кино?
Гость
Ответить
Красивая Виктория.
Гость
Ответить
Гость
во-первых, где вы видите обнаженную грудь? во-вторых, что боня забыла на каннском фестивале? как она вообще туда попала?
После окончания проходов знаменитостей каждый (по купленному билету для "обычных" не киношный обывателей) может пройти по опустевшей дорожке. Обратите внимание на фотографов - они доснимают в спину последних звезд. Ни в зрительный <цензура>, ни на фуршеты никаких "бонь", естественно, не пускают.
Гость
Ответить
Гость
Вот кто-нить скажет мне, каким местом на этих фестивалях Боня светит? Она же не актриса, не певица, кто она?! Чем платит и кто её туда зовёт и кем она представляется?! Экскориация? Чья тогда? Это не КИНОфестиваль? Бордель?
Она тем местом что модель вот этим местом ее приглашают.
Гость
Ответить
Наша Бонечка краше всех там!
Гость
Ответить
уже 10 лет боня бегает по канской дорожке. а фотографам как было фиолетова, так и фиолетов. каждый год пишу этот комментарий
1 2

Популярные темы форума

Внучка Боярского стала сексапильной красоткой

Девушка ведет здоровый образ жизни

567

"Повязка упала": чем запомнилась Испания на "Евровидении-2019"

Молодой исполнитель достойно представил свою страну

567

Очаровательная хористка представила Армению на "Евровидении-2019"

У девушки есть большой опыт участия в музыкальных конкурсах

567

Обворожительная женщина-сантехник покорила мир

В Великобритании отыскали очаровательную представительницу мужской профессии

567

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко

Народ попрощался с легендарным журналистом

567
567

Сергей Лазарев выделился на открытии "Евровидения" в Израиле

В Тель-Авиве начал работу Международный музыкальный конкурс

567

59-летняя бабушка-красотка взорвала Сеть

Украинская пенсионерка победила на международном конкурсе

567

Продавец секс-шопа представит Португалию на "Евровидении-2019"

Конан Осирис позаимствовал псевдоним у древнеегипетского бога

567

Яркая брюнетка выступит на "Евровидении – 2019" от Греции

На родине артистка покорила всех вокальными и внешними данными

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

Продюсер отреагировал на слухи
Шоу-бизнес

Виторган отдохнул с известной актрисой

Артиста сняли в женском обществе

Политика

Зеленский сделал важное заявление по Крыму
Взбешенные украинцы брызжут слюной из-за триумфатора Путина
Убьют: предсказана страшная судьба выскочки Зеленского
Втянутая в скандал Меркель объявила об уходе из политики

Шоу-бизнес

53-летняя супермодель без косметики взбудоражила поклонников
Показавшая жуткие травмы Бузова не может ходить
"Не пустила на порог": Степаненко жестко разобралась с Петросяном
Собчак раскатали в блин за позорный провал

Проишествия

Пассажиры загоревшегося SSJ 100 "Аэрофлота" испытали космические перегрузки
Подручные США обстреляли ракетами россиян
В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
Звезды ТНТ погибли в страшной аварии

Lifestyle

Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Экономика

Путин устроил разнос не признавшему Крым Лукашенко

Батька доигрался

Шоу-бизнес

Скандал на "Евровидении": Лазарев побил стареющую Мадонну

Поклонники в шоке от случившегося
Шоу-бизнес

Уехавшую Леру Кудрявцеву заменили Ольгой Орловой

Гламурная блондинка расслабляется в США
Общество

Вскрылась схема массового мошенничества с банкоматами Сбербанка

У финансовой организации серьезные проблемы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Родственники Алентовой загоняют актрису в гроб
Совет на выходные
Уникальная судьба: сделано сенсационное заявление о родах Алины Кабаевой

Фоторепортажи

Мать вцепилась во вдову на прощании с Доренко
Участница "Евровидения" из Северной Македонии вернулась взять реванш
Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля
Экс-мисс Вселенная возбудила народ горячими фото

Спорт

Избавившаяся от коньков Загитова шокировала поклонников
Овечкин спас товарища от удара в лицо (видео)
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Атаковавших Крымский мост украинцев жестко унизили
Фото Крымского моста после зимы довело людей до истерики
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru