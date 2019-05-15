Знаменитости на открытии Каннского кинофестиваля

Накануне, 14 мая, начал свою работу 72-й Каннский кинофестиваль. По красной дорожке прошлись мировые знаменитости. Гости продемонстрировали разнообразие нарядов: одни выбрали роскошные платья в пол, другие предпочли более демократичные костюмы. Не обошлось и без пикантных обнажений различных частей тела.
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