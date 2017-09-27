Родившая Седокова побила Самбурскую

Накануне, 26 сентября, в одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма "Любовь в городе ангелов". Поддержать работу актрисы Натальи Рудовой, снявшейся в картине, пришлось множество ее коллег. Не осталась в стороне и ее подруга, популярная исполнительница Анна Седокова, представшая перед публикой в сексуальном наряде. А вот ее коллега, новоиспеченная певица Настасья Самбурская явно проиграла бывшей солистке "ВИА Гры", поскольку оделась для выхода в свет весьма скромно.
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