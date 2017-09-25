Орбакайте разгадала страшную загадку

Cпектакль "Турандот" в "Геликон-опере" – одна из главных театральных сенсаций сезона. Билеты на премьеру были проданы за полгода до осеннего блока показа. А в зале каждый раз случался настоящий звездопад – увидеть истории любви жестокой принцессы Турандот и принца Калафа стремятся звезды культуры, политики и спорта. По сюжету, Турандот испытывает всех претендентов в женихи, загадывая им три загадки, с условием, что отгадавший получит Турандот в жены, а ответивший неверно будет казнен. Узнать ответ на страшную загадку пожелала и певица Кристина Орбакайте. Она пришла в театр посвежей, похорошевшей и как будто помолодевшей. И снова удивила поклонников своим роскошным видом.