Орбакайте разгадала страшную загадку

Cпектакль "Турандот" в "Геликон-опере" – одна из главных театральных сенсаций сезона. Билеты на премьеру были проданы за полгода до осеннего блока показа. А в зале каждый раз случался настоящий звездопад – увидеть истории любви жестокой принцессы Турандот и принца Калафа стремятся звезды культуры, политики и спорта. По сюжету, Турандот испытывает всех претендентов в женихи, загадывая им три загадки, с условием, что отгадавший получит Турандот в жены, а ответивший неверно будет казнен. Узнать ответ на страшную загадку пожелала и певица Кристина Орбакайте. Она пришла в театр посвежей, похорошевшей и как будто помолодевшей. И снова удивила поклонников своим роскошным видом.
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