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Эти продукты могут спасти ваши легкие: открытие ученых удивило мир

Фото: magnific.com
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Ученые обнаружили связь между уровнем каротиноидов и состоянием людей с ХОБЛ.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса изучили, как уровень каротиноидов в крови связан с состоянием людей с хронической обструктивной болезнью легких. По данным Ridlife, участники с более высокими показателями этих веществ реже жаловались на некоторые дыхательные симптомы и лучше оценивали качество жизни.

Что происходит при ХОБЛ

Хроническая обструктивная болезнь легких, или ХОБЛ, затрудняет движение воздуха по дыхательным путям. Воспаление при этом может затрагивать не только легкие, но и организм в целом. Болезнь способна сопровождаться кашлем и одышкой, а ее обострения ухудшают самочувствие и могут потребовать медицинской помощи. На фоне ХОБЛ важно следовать назначенному лечению и поддерживать полноценное питание. Ученые продолжают изучать, какие особенности рациона связаны с состоянием пациентов и могут ли они влиять на течение болезни.

Каротиноиды — природные пигменты, которые придают многим овощам и фруктам желтый, оранжевый и красный цвет. Они содержатся, например, в моркови, тыкве и помидорах. Некоторые каротиноиды есть и в зеленых листовых овощах, хотя их цвет там менее заметен.

Исследователи использовали данные почти 100 участников проекта, посвященного влиянию условий жизни на ХОБЛ. Они сопоставили показатели каротиноидов в сыворотке крови с результатами трех опросников. С их помощью оценивали симптомы и качество жизни пациентов.

У людей с более высоким общим уровнем каротиноидов показатели респираторного здоровья оказались лучше. Они также реже сообщали о кашле и одышке. Кроме того, данные указали на возможную связь с меньшим числом обострений.

Что означают результаты

Исследование выявило связь, но не доказало, что именно каротиноиды уменьшили симптомы или предотвратили обострения. На самочувствие участников могли влиять и другие особенности питания и образа жизни. Чтобы выяснить, как изменение рациона отражается на течении ХОБЛ, нужны дополнительные исследования.

Ведущий автор работы отметила, что новые данные дополняют исследования о роли питания и системного воспаления, сообщает ridlife.ru. По ее словам, ученым еще предстоит подтвердить, могут ли улучшение рациона и доступ к здоровой пище положительно повлиять на качество жизни людей с ХОБЛ.

Добавлять овощи и фрукты в повседневное меню можно как часть разнообразного питания, если нет индивидуальных ограничений. Но заменять ими назначенные препараты или самостоятельно принимать добавки с каротиноидами не стоит. При ХОБЛ вопросы питания и лечения лучше обсудить с лечащим врачом.

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6 ноября 2026, 16:05
Фото: magnific.com
ridlife.ru✓ Надежный источник

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