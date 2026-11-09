На региональных дорогах 14 округов Подмосковья восстановили освещение

Специалисты "Мосавтодора" нашли проблемные участки линий наружного освещения при обследовании региональных дорог.

Свет вернули в 14 округах, в городской черте и рядом с малыми населёнными пунктами, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы провели в Балашихе, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Подольске, Серпухове и Ступине. Освещение восстановили также в Раменском, Мытищах, Химках, Королёве, Луховицах, Солнечногорске, Одинцове и Егорьевске», – говорится в сообщении пресс-службы подмосковного Минтранса.

Среди адресов значатся улица Пригородная в микрорайоне Саввино в Балашихе, Старое Дмитровское шоссе у деревни Шолохово в Мытищах, Шереметьевское шоссе в Химках, улица Исаева в Королёве и Наро-Фоминское шоссе у деревни Акулово в Одинцове. В Егорьевске ремонт прошёл на улицах Профсоюзной, Советской и Хлебникова.

В региональном ведомстве также отметили, что неисправное освещение заметно снижает безопасность на дорогах. Особенно остро проблема стоит осенью и зимой, когда световой день короткий, добавили в Минтрансе Московской области.

Работы проводятся в рамках задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».