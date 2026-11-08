Стрижка как ритуал обнуления в ноябре: дни, когда состриженные волосы унесут чужой сглаз и долги

Гид по лунным дням, когда стрижка меняет судьбу, и когда ножницы парикмахера буквально "срежу" финансовый поток.



Стрижка волос – одна из мощных энергетических практик, с которой нужно уметь правильно обращаться. В некоторые дни ноября она уничтожит чужой сглаз и заберет с собой долги, а в другие – рискует спровоцировать настоящую финансовую катастрофу.



Галина Янко, астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая подскажет, когда нужно бежать в парикмахерскую, чтобы вернуть себе хорошее самочувствие, а когда – лучше остаться дома.

Чужой сглаз и долги − долой

14 ноября – растущая Луна в Козероге заберет с собой всю отрицательную энергетику, накопленную в результате внешнего поглощения негатива. Это идеальные сутки для стрижки, которая способствует обновлению и очищению вашей ауры. Кстати, укороченные в данный день волосы станут еще крепче и сильнее.

16 ноября – фаза роста Луны в креативном Водолее призывает сделать стрижку хотя бы ради активации удачи. Такой выбор принесет в конечном итоге много приятных сюрпризов: перспективные деловые предложения, интересные встречи, а также неожиданное списание накопившихся долгов через обретение серьезного покровителя или щедрого родственника.

23 ноября – когда грядет растущая Луна в Тельце, то обязательно ждите финансовой удачи. Это один из самых стабильных и материально ориентированных знаков, который поощряет денежные цели. Если вы хотите обрести стабильность, увеличить свои поступления или сорвать "большой куш" − не забудьте обстричь волосы хотя бы чуть-чуть.

Когда нужно забыть про ножницы парикмахера

8 ноября – если убывающая Луна находится в Скорпионе, то шутить с походом в салон не стоит. Помимо окончательного убывания и без того невысокой энергетики вы рискуете "подрезать" имеющийся финансовый поток. В данные сутки категорически не рекомендуется проводить любые манипуляции в кресле у мастера.

22 ноября – растущая Луна в Овне неблагоприятна для создания надежной материальной основы. Скорее наоборот: есть риск не только ослабить иммунитет, но и прогнать от себя проходящие денежные потоки. Это очень противоречивые сутки, которые могут дразнить приятным финансовым даром, но в итоге забрать даже то, что есть – при условии стрижки у парикмахера, конечно.

Стрижка как возможность начать все с чистого листа

24 ноября – полнолуние в Близнецах предлагает использовать стрижку в указанный день как счастливый оберег. Ваши волосы станут красивыми и густыми, а тело сбросит с себя весь ментальный мусор и чужой сглаз. Это время не просто очищения, но и тотальной перезагрузки себя, когда важно задавать себе новые горизонты и не бояться идти навстречу мечте.

30 ноября – убывающая Луна в Деве является идеальным решением, когда очень хочется обновить все сферы своей жизнедеятельности. Так выглядит день, когда стрижка волос становится рычагом активации положительных перемен. Они не пройдут незамеченными как для здоровья и личной энергетики, так и запустят цепочку событий со знаком "плюс". На самом исходе месяца вы сможете забыть про многие проблемы, сбросить с себя дурную энергию и усилить природный магнетизм.

Иногда даже обычная стрижка может указать вашей судьбе правильное направление и изменить жизнь к лучшему. Ориентируйтесь на рекомендации лунного гида и используйте его, чтобы вступить в зимний сезон обновленными и успешными.