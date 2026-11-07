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Суббота 7 ноября

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Природа плачет вместе с людьми: не совершайте эту роковую ошибку 7 ноября

Фото: magnific.com
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В один из самых пронзительных осенних дней даже случайная слезинка могла навлечь на дом череду горьких невзгод, если забыть о нерушимом древнем правиле.

В субботу, 7 ноября 2026 года, наступает один из самых необычных и глубоких дней славянского календаря — Дедовские плачи. Православная церковь в эту дату чтит память святых мучеников Маркиана и Мартирия, пострадавших за веру в IV веке. Однако в народной традиции церковный праздник тесно переплелся с древним культом почитания предков, превратив этот день в границу между миром живых и светлой памятью об ушедших.

Название даты выбрано не случайно. По многовековым наблюдениям, 7 ноября природа практически всегда откликается унынием и сыростью. Редкий год обходится без затяжного холодного дождя или первого мокрого снега. Предки верили: сама земля искренне оплакивает всех усопших, очищая пространство перед приходом ледяной зимы.

Главным обычаем дня было посещение кладбищ. Хозяева спешили навести порядок на могилах близких до того, как земля окончательно скроется под тяжелыми сугробами. Сухие ветви убирали, поправляли кресты и зажигали поминальные свечи. Женщины затягивали особые обрядовые причитания, в которых изливали накопившуюся боль, прося ушедших родственников о защите и благословении для всего рода.

Опасный запрет: почему нельзя плакать в подушку

Несмотря на то что слезы в этот день считались очистительными и естественными, существовал строгий и пугающий запрет: ни в коем случае нельзя было ронять слезы в подушку. Суеверие гласило, что перья моментально впитывают в себя человеческое горе и душевную муку, запечатывая их навсегда.

Если женщина плакала, уткнувшись лицом в постель, она рисковала оставить тяжесть в перьевом наполнителе. Тот, кто позже ложился на эту подушку — муж, ребенок или сама плакальщица, — обрекал себя на мучительную бессонницу, кошмары, головные боли и череду неудач. Если такая оплошность все же случалась, постель старались немедленно вынести на мороз, а в крайних случаях подушку даже сжигали. Плакать разрешалось только глядя в окно, на пламя свечи или у могильного холма, чтобы тоска уходила вместе с ветром.

Забота об обездоленных и поминальный стол

После возвращения с погоста семья собиралась за поминальной трапезой. На стол выставляли простую, но сытную еду: горячие пироги с капустой или грибами, кашу, наваристые щи, блины и густой ягодный кисель. Устраивать шумные застолья или злоупотреблять алкоголем строго запрещалось: день требовал тишины, искренней молитвы и уважения.

Особое внимание 7 ноября уделяли сиротам, нищим и странникам. Люди, потерявшие родителей или кров, считались находящимися под особым покровительством небес. Отказать просящему в куске хлеба или теплой вещи считалось несмываемым позором. Напротив, щедрая помощь нуждающимся и искренняя забота о стариках сулили достаток и мир всему дому на весь будущий год.

О чем шепчут погодные приметы

Каждая перемена погоды 7 ноября служила важным знаком:

  • Если с утра землю окутывал плотный и сырой туман — ждали скорой оттепели на несколько дней вперед.
  • Сухой и ясный день сулил трескучие морозы и суровую, метельную зиму.
  • Если на ветвях деревьев все еще цепко держались остатки листвы — зима обещала быть затяжной и ветреной.
  • Вороны, нахохлившись, сидели на нижних ветвях — приближался колючий шквалистый ветер.

Мудрость предков в современной жизни

Сегодня Дедовские плачи — это повод не для тоски, а для искреннего тепла и благодарности. В промозглый ноябрьский вечер стоит позвонить родителям, навестить пожилых родственников, полистать семейный альбом и вспомнить добрым словом тех, кого уже нет с нами. Согревая заботой близких, человек защищает собственный дом от любых холодов надежнее любых суеверий.

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7 ноября 2026, 07:13
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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