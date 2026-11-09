Четыре павильона и зал на 2240 мест. Каким станет "ВДНХ Экспо"

Новый павильон на площади Промышленности уже принял ювелирную выставку. В историческом "Монреальском" готовят зал для концертов и конгрессов, а в павильоне № 69 разместят картину, найденную при реставрации "Центрального".

На ВДНХ строят один из крупнейших конгрессно-выставочных центров страны. В состав «ВДНХ Экспо» войдут четыре павильона. Два из них возвели с нуля, еще два обновляют. Завершить основные работы планируют до конца 2026 года. О ходе строительства во время посещения объекта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ ведется гигантская стройка. Здесь сооружается один из крупнейших в стране экспоцентров на базе четырех павильонов. Два из них — это совершенно новые, современные павильоны и два — путем реконструкции. Один из них — это реконструкция и реставрация “Монреальского” павильона, который десятилетиями был в аварийном состоянии. Мы нашли самое современное технологическое решение, чтобы возродить его к жизни. Все объекты будут введены в строй уже до конца года, и это будет самый современный, высокотехнологичный экспоцентр нашей страны. Кроме того, ВДНХ продолжает развиваться, реставрируются памятники истории и культуры, открываются новые музейные пространства. Так что десятки миллионов посетителей будут приходить на ВДНХ, радоваться нашей истории, культуре, проводить свой досуг», — сказал Мэр Москвы.



От переговорной на девять человек до зала на тысячу мест

Строительство «ВДНХ Экспо» началось летом 2024 года. Новый монументальный выставочный павильон № 69, концертно-конгрессный павильон № 70 «Монреальский» и реконструированный выставочный павильон № 75 образуют единый архитектурный ансамбль с современным техническим оснащением. В состав центра войдет и новый павильон № 20. Его построили в центральной части ВДНХ, на площади Промышленности.

Общая площадь объектов «ВДНХ Экспо» составит 204 тысячи квадратных метров. Центр станет главной профильной площадкой Москвы для форумов, конгрессов, выставок, конференций, концертов и других мероприятий. Под четыре выставочных зала отведут в общей сложности 43,9 тысячи квадратных метров. Для деловых встреч предусмотрены 30 конференц-залов и переговорных вместимостью от девяти до 500 человек.

В павильоне № 69 разместится конгресс-центр с залом на тысячу мест. Здесь же откроют музейную зону. В ней покажут картину Александра Герасимова, которую обнаружили во время реставрации павильона № 1 «Центральный». На полотне художник изобразил делегатов II Всесоюзного съезда колхозников-ударников 1935 года.

Павильон на площади Промышленности уже принял выставку

Строительство павильона № 20 завершилось. В конце сентября 2026 года здесь прошла Международная ювелирная выставка «Junwex Москва — 2026». Всего в ней участвовали 283 экспонента, из них 76 представили свои экспозиции в новом павильоне. Выставку посетили более 17 тысяч гостей.

Размеры нового широкопролетного здания — 85,8 на 85,8 метра, общая площадь — 21,9 тысячи квадратных метров. На монолитные конструкции ушло 20,3 тысячи кубометров товарного бетона. Для здания изготовили и смонтировали 62 металлические фермы по индивидуальному проекту. Их общая масса составила 3,7 тысячи тонн.

Особенность фасада — 12 витражных стеклопакетов российского производства, изготовленных по индивидуальному заказу. Шесть из них по габаритам не имеют аналогов в стране. Размер каждого — 15 на три метра, вес — 5,2 тонны. Еще четыре витража размером 12 на три метра весят по 4,2 тонны, а два размером 10 на три метра — по 3,5 тонны. Для отделки фасада использовали 9,8 тысячи квадратных метров уникальных кассет из нержавеющей стали. В здании также смонтировали 13 лифтов и эскалаторов.

Как сохраняют облик «Монреальского»

Общая площадь комплекса с историческим павильоном № 70 составит 181,6 тысячи квадратных метров. На сам «Монреальский» приходится 27,9 тысячи квадратных метров. Павильон имеет статус объекта культурного наследия. Чтобы разместить в нем современный концертно-конгрессный зал и сохранить исторический облик здания, для реставрации разработали специальную технологию.

Одной из самых сложных частей проекта стали консольные плиты перекрытия с вылетом от 10 до 18 метров. Для них применили сталебетонные конструкции. Потребовалось 550 тонн конструкций из высокопрочной легированной стали с показателем прочности 3900 килограмм-сил на квадратный сантиметр.

Как фонтан под «Востоком» имитирует взлет ракеты

В сентябре 2026 года на площади Промышленности открыли обновленный светодинамический фонтан. Его чаша находится под макетом ракеты-носителя «Восток». Днем струи воды очерчивают контур чаши и поднимаются к соплам ракеты. Движение воды напоминает языки пламени при взлете, а ее шум — звук работающих реактивных двигателей.

Вечером у фонтана начинается представление под музыку. Одни струи поднимаются на высоту до 35 метров, другие в это время вырисовывают фигуры. Среди композиций, которые звучат во время работы фонтана, — «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, «Лучший город земли» в исполнении Муслима Магомаева и гимн Москвы «Дорогая моя столица».

Шоу проходит ежедневно. Сеансы начинаются с 20:00 и идут каждый час, последнее представление начинается в 22:45. Летом действует другое расписание — с 21:00 каждые 40 минут, последний сеанс в 22:55.