Собянин назвал ключевые городские проекты по поддержке детей-сирот

В ноябре московская опека запустит проект "Школа наставничества", который поможет подросткам найти значимого взрослого.



О новых и действующих программах поддержки детей-сирот и приемных семей Сергей Собянин рассказал во Всемирный день сирот в своем канале в мессенджере "Макс". По словам Мэра Москвы, город не ограничивается поиском приемных родителей, а развивает систему семейного устройства и дополняет ее новыми проектами и сервисами.

"В столице давно не ограничиваются просто поиском приемной семьи. Мы развиваем систему семейного устройства и органично встраиваем новые проекты и сервисы. В ноябре московская опека запускает "Школу наставничества" которая поможет подросткам найти значимого взрослого на пороге перемен и выбора своего пути", — написал Сергей Собянин.

В проекте "Школа наставничества" психологи работают и с подростками, и со взрослыми. Специалисты помогают понять потребности ребенка и возможности наставника, а также найти общие интересы, которые могут стать основой будущей дружбы.

Работа специалистов не заканчивается после знакомства. Психологи сопровождают наставника и подростка на каждом этапе их отношений. Это особенно важно, когда молодой человек стоит перед переменами и выбирает свой дальнейший путь.

Еще один новый проект столицы — "Каждому ребенку — своя семья". Он помогает подобрать ребенку приемных родителей с учетом его потребностей и возможностей будущих мамы и папы. Психологи сопровождают знакомство и помогают обеим сторонам подготовиться к переменам.

С детьми специалисты работают над страхами, сомнениями и последствиями травматичного опыта. Будущим родителям помогают подготовиться к появлению ребенка в семье и лучше понять его потребности.

Результаты этой работы отражаются в электронных картах — цифровых профилях в специальном закрытом разделе портала "Моя новая семья". Сервис сопоставляет информацию и предлагает наиболее совместимые сочетания ребенка и будущих родителей. Затем специалисты сопровождают их знакомство.

Поддержка доступна и семьям, которые уже приняли ребенка. Они могут рассчитывать на льготы и выплаты, а также обратиться за профессиональной помощью к психологам, юристам и специалистам по работе с семьей.

"Сложившиеся приемные семьи получают поддержку города — от льгот и выплат до профессиональной помощи психологов, юристов и специалистов по работе с семьей. В рамках проекта каждую семью сопровождает персональный менеджер, который находится рядом на всех этапах", — отметил Сергей Собянин.

В столице также продолжаются проекты "Серебряное наставничество" и "Давай дружить!". Они стали частью системы поддержки детей-сирот и открыли для горожан возможность участвовать в их жизни.

Мэр Москвы поблагодарил жителей за внимание к детям и приемным семьям. "Сегодня, во Всемирный день сирот, хочется еще раз поблагодарить горожан за участие и человеческое тепло. Каждая семья, которая дарит детям счастье и возможность быть любимыми, по-настоящему бесценна", — заключил Сергей Собянин.