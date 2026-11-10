У заброшенной квартиры Ефремова объявился хозяин

Затянувшаяся имущественная драма вокруг пустующих апартаментов в самом сердце столицы наконец разрешилась.



Элитные квадратные метры в легендарном Брюсовом переулке, которые почти год сиротливо стояли без хозяина и рисковали навсегда уйти в собственность государства, обрели законного владельца. Вопреки мрачным прогнозам юристов и слухам о полном запустении, 26-летняя наследница Михаила Ефремова все-таки довела дело до конца и официально вступила в права владения имуществом своей покойной матери, актрисы Ксении Качалиной.

Как сообщает СМИ, теперь полноправной хозяйкой двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров стала Анна-Мария Ефремова. Речь идет о престижнейшей недвижимости в историческом доме 1914 года постройки, рыночная стоимость которой сегодня оценивается риелторами примерно в 60 миллионов рублей. Чтобы закрыть затянувшийся вопрос и оформить заветные документы у нотариуса, представительнице знаменитой фамилии пришлось обновить личные данные и получить новый паспорт.

Ситуация вокруг этого звездного наследства долгое время висела на волоске. По закону претендентам на имущество отводится ровно шесть месяцев со дня смерти родственника, чтобы заявить о своих правах. Однако установленный срок давно истек, а в апартаментах царило мертвое безмолвие: голые стены, пустые полы и отсутствие какого-либо ремонта. Юристы открыто били тревогу, напоминая о статье 1151 Гражданского кодекса РФ, согласно которой невостребованное жилье признается выморочным и попросту отходит на баланс города Москвы. Семья Ефремовых могла в один миг лишиться роскошного актива в двух шагах от Кремля, но в последний момент бумаги все же легли на стол регистраторов.

Все эти месяцы финансовую оборону заброшенных метров в одиночку держал сам Михаил Ефремов. Именно заслуженный артист РФ, несмотря на собственные колоссальные жизненные потрясения, методично оплачивал все коммунальные платежи за квартиру бывшей супруги, не допуская начисления пеней и появления долгов. За минувший год на счета жилищно-коммунальных служб из кармана актера ушло около 180 тысяч рублей. Знаменитый отец позаботился о том, чтобы у его взрослой наследницы не возникло никаких юридических и финансовых препятствий при оформлении собственности.

Хозяйка элитных метров Ксения Качалина скончалась 3 декабря 2025 года на 55-м году жизни. Некогда блистательная красавица отечественного экрана, сводившая с ума зрителей в 90-х, закончила свои дни в добровольной изоляции. Бездыханное тело артистки обнаружил сам Михаил Ефремов, когда в очередной раз приехал проведать экс-супругу в ее затворническом убежище. Причиной внезапной смерти стала острая сердечная недостаточность. Брак звездной пары распался еще в далеком 2004 году, тогда же эти драгоценные метры в центре столицы и отошли актрисе при разводе.

Сама 26-летняя Анна-Мария много лет категорически избегает светской жизни, наотрез отказывается от общения с журналистами и не появляется на светских раутах. Что теперь новоиспеченная владелица намерена делать с многомиллионным наследством в Брюсовом переулке — затеет грандиозный ремонт, выставит квартиру на продажу или решит переехать в исторические стены сама — пока остается тайной. Главное, что семейная реликвия осталась в руках прямых наследников, а угроза конфискации элитного жилья окончательно миновала.