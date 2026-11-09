Собянин: ГКБ № 15 им. Филатова будет комплексно модернизирована к 2030 году

В городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова началась комплексная реконструкция главного корпуса.



Работы проходят поэтапно. В здании обустраивают современный стационар кратковременного пребывания с хирургическим и офтальмологическим направлениями, а также обновляют входную группу на первом этаже.

Одновременно специалисты работают на 11-м и 12-м этажах. После реконструкции там откроются два отделения неврологии, отделения гнойной хирургии, проктологии и урологии.

"Следом начнется реконструкция на остальных этажах в левой половине корпуса и далее работы перейдут в правую", — сообщил Сергей Собянин.

Первый этап реконструкции главного корпуса, а также модернизацию роддома и консультативно-диагностического центра планируют завершить в 2027 году. Полностью обновить стационар предполагается к 2030-му. Кроме того, в планах — благоустройство территории больницы.

ГКБ № 15 имени О.М. Филатова — многопрофильный стационар, где оказывают экстренную и плановую специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. В состав больницы входят флагманский центр, реанимационные отделения, два родильных дома с женскими консультациями, центры женского здоровья и диагностическая служба.

Пациентов также принимают в консультативно-диагностическом центре, стационарах кратковременного пребывания и дневных стационарах. Лечебные отделения занимают пять корпусов общей площадью 112,8 тысячи квадратных метров.

Здесь помогают людям с заболеваниями сердца и сосудов, органов зрения, неврологическими и другими заболеваниями. В больнице работают хирурги, урологи, нейрохирурги, травматологи, акушеры-гинекологи, неонатологи и врачи других специальностей.

В стационаре предусмотрено 1209 мест, в том числе реанимационные койки и места в стационарах кратковременного пребывания и дневном стационаре. Всего в больнице трудятся 3492 человека, из них 1060 — врачи.

С начала 2026 года в больнице вылечили 161,3 тысячи человек и выполнили 83,8 тысячи операций. Высокотехнологичную медицинскую помощь получили 3,3 тысячи пациентов.

В числе подразделений больницы — региональный сосудистый центр, открытый в 2011 году. С начала 2026-го там вылечили 16,7 тысячи пациентов. Еще одно специализированное подразделение — Московский глаукомный центр, который работает на базе больницы с 1995 года. За тот же период помощь в нем получили 12,1 тысячи человек.

Для будущих мам работает центр специализированной помощи беременным с патологией органов зрения и заболеваниями сердца и сосудов мозга. С начала 2026 года его пациентками стали 6,7 тысячи женщин. Кроме того, в составе больницы действует межокружное отделение рассеянного склероза, открытое в 2015 году.

Больницу основали в 1981 году. В 2003-м ей присвоили имя заслуженного врача России, хирурга-травматолога Олега Филатова. Он проработал здесь почти 20 лет: сначала заведовал третьим травматологическим отделением, а с 1986 года был главным врачом.

Сегодня учреждение имеет статус университетской клиники. На его базе работают 14 кафедр ведущих медицинских вузов Москвы.

Реконструкция больницы имени О.М. Филатова — часть работы по строительству и модернизации городских стационаров. В 2011–2026 годах в Москве возвели 31 новый больничный корпус и реконструировали 146 действующих. С 2011 по 2030 год в столице планируют построить свыше 40 новых и обновить более 175 существующих корпусов с учетом уже выполненных работ.

За последние годы в городе создали несколько крупных медицинских комплексов. Среди них — Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка", инфекционная клиническая больница № 1, Московский клинический научный центр имени А.С. Логинова и новый многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира.

На базе крупнейших многопрофильных больниц открыли шесть флагманских центров, в том числе в ГКБ № 15 имени О.М. Филатова. В 2026 году завершилось строительство нового лечебно-диагностического комплекса Московской городской онкологической больницы № 62.

Работы по строительству и реконструкции продолжаются и в других стационарах столицы. Среди них — Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Морозовская детская городская клиническая больница и ГКБ имени В.М. Буянова. Обновление корпусов позволит развивать медицинскую помощь и создавать более удобные условия для пациентов.