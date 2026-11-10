Обнародовано видео последних секунд жизни Сергея Соседова

Кадры с камер наблюдения в якутском отеле наконец пролили свет на то, что на самом деле происходило с Сергеем Соседовым за считанные мгновения до смертельного удара.



Андрей Малахов обнародовал эксклюзивные материалы, которые моментально разлетелись по Сети. Телеведущий показал ту самую запись с камер внутреннего наблюдения гостиницы в Нерюнгри, которую в первые же часы после трагедии изъяли сотрудники правоохранительных органов. На этих секундах запечатлен последний подъем 58-летнего музыкального критика по лестнице, закончившейся для него комой и гибелью.

Таймкод на видео фиксирует точную дату и время случившегося — 23 сентября 2026 года, 15:30. В объектив объектива попадает глухой лестничный пролет отеля. Сергей Соседов в объемной синей куртке и темных брюках неторопливо поднимается по ступеням. Критик держится рукой за металлические перила и ступает достаточно уверенно, не выказывая явных признаков опьянения или паники. Внизу, у основания марша, в этот момент находится мужчина в красной куртке с папкой бумаг в руках — обычный персонал или постоялец, занятый своими делами.

Критик доходит до межэтажной площадки, плавно огибает перила и начинает подъем на следующий лестничный пролет. Камера бесстрастно фиксирует главное: Соседов идет абсолютно один. За ним никто не бежит, рядом нет подозрительных спутников, никто не толкает его в спину. Именно на следующем коротком отрезке из четырех ступеней телеведущий потерял равновесие, оступился и со страшной силой рухнул навзничь, ударившись затылком о ступени.

Эта запись фактически ставит точку в самых диких конспирологических теориях, которые циркулировали в светской тусовке последние полтора месяца. Друзья журналиста наперебой предполагали криминальный след: припоминали звонки с угрозами от обиженных артистов, говорили о мести сбежавших за рубеж звезд и намекали на подстроенное убийство. Однако видеозапись подтверждает версию следствия — произошел нелепый несчастный случай.

Теперь эксперты спорят лишь о том, что спровоцировало внезапное падение. Походка критика на последних секундах кажется слегка уставшей. Сказалась тяжелая дорога: Соседов добирался в Нерюнгри на перекладных из Благовещенска, жаловался на духоту и переутомление. Медики предполагают, что у артиста мог произойти резкий скачок давления, закружилась голова или подвели сосуды. Мгновенная потеря координации на ступеньках привела к катастрофе: перелом основания черепа, отек мозга и внутреннее кровоизлияние не оставили шансов самому честному шоумену страны.