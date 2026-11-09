Ученые раскрыли мутации, которые происходят с людьми прямо сейчас

Привычное представление о человеке как о застывшем в веках биологическом виде оказалось колоссальным заблуждением, опровергнутым новейшими генетическими открытиями.

Каждому со школьной скамьи знакома каноническая иллюстрация эволюции: сгорбленная обезьяна постепенно распрямляется, превращается в волосатого неандертальца, а затем — в безупречного современного человека разумного. Долгие десятилетия считалось, что на этом биологическое развитие вида Homo sapiens благополучно завершилось, уступив место технологиям, медицине и благам цивилизации. Однако масштабные исследования ДНК последних лет безжалостно разбили эту красивую теорию.

Как сообщает научно-популярное издание ridlife, человек вовсе не застыл в развитии. Мы продолжаем мутировать, приспосабливаться и меняться буквально в эти минуты. Естественный отбор никуда не исчез: прямо сейчас давление окружающей среды властно перекраивает устройство нашего кишечника, состав крови, пигментацию кожи и даже зрительный аппарат.

Пищевая перестройка: от молока до картофеля

Самые наглядные следы стремительной эволюции запечатаны в нашей пищеварительной системе. Еще каких-то десять тысяч лет назад взрослый человек физически не мог переваривать молоко: фермент лактазы вырабатывался исключительно у грудных младенцев. Но стоило древним племенам одомашнить скот, как организму потребовалось приспособиться к новой калорийной пище. Природа решила сложнейшую генетическую задачу с поразительной скоростью: мутации, позволившие взрослым людям безболезненно пить свежее молоко, молниеносно закрепились в популяциях Ближнего Востока, Европы и Африки, подарив их носителям преимущество в выживании.

Совершенно иной сценарий развернулся на головокружительной высоте южноамериканских Анд. Местный народ кечуа веками выживал в суровых высокогорных условиях, питаясь преимущественно картофелем. Генетики выяснили, что у современных коренных жителей этого региона число копий гена, отвечающего за расщепление крахмала, бьет все мыслимые мировые рекорды. Предки, обладавшие этой спасительной мутацией, гораздо эффективнее усваивали скудную растительную пищу, оставляли больше здорового потомства и передавали уникальный признак следующим поколениям.

Горная кровь: суперспособности на высоте четырех километров

Не менее впечатляющие трансформации происходят с составом человеческой крови, когда речь заходит о жизни на грани возможного. Истинным феноменом современной антропологии стали обитатели Тибетского нагорья, обосновавшиеся на высоте, превышающей три с половиной километра над уровнем моря.

Команда исследователей под руководством антрополога Синтии Билл выяснила, что за десять тысяч лет жизни в разреженной атмосфере тибетцы буквально перепрошили собственную физиологию. У местных женщин уровень насыщения эритроцитов кислородом напрямую связан с репродуктивным успехом. Те жительницы высокогорья, чей организм научился выжимать максимум из скудного воздуха, рожают крепких детей значительно чаще, закрепляя мутацию на генетическом уровне. Это живой пример отбора, работающего здесь и сейчас.

Солнечный дефицит и белая кожа

Маркеры непрекращающихся изменений отчетливо видны и на нашей коже. Анализ древних образцов ДНК показал, что светлая кожа у жителей Западной Евразии — это совсем недавнее эволюционное приобретение, сформировавшееся за последние десять тысяч лет.

Когда люди перешли от охоты и собирательства к оседлому земледелию, их рацион резко обеднел мясом, богатым витамином D. Под серым, пасмурным северным небом начался жестокий дефицит ультрафиолета, провоцировавший болезни костей и гибель детей. Природа нашла выход: темная пигментация начала стремительно исчезать, уступая место светлой коже, способной жадно улавливать даже самые слабые солнечные лучи. Те, чей организм не успел побелеть, безжалостно отсеивались отбором.

Близорукость как плата за прогресс

Даже захлестнувшая планету эпидемия близорукости, которую принято списывать на смартфоны и компьютеры, имеет глубокие эволюционные корни. Анализ генетических данных британского биобанка указывает на действие так называемой антагонистической плейотропии.

Суть этого природного механизма цинична: определенные генные вариации могут давать колоссальные преимущества и повышенную жизнеспособность в молодом, фертильном возрасте, но затем неизбежно выходят боком, провоцируя проблемы со зрением в зрелые годы. Эволюцию не заботит комфорт пожилых людей — ее интересует лишь передача генов в следующее поколение.

Человек разумный никогда не был финальной точкой биологического прогресса. Мы остаемся динамичным, постоянно меняющимся проектом природы, который прямо сейчас переписывает собственный генетический код ради выживания в меняющемся мире.