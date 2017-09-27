Преобразившаяся Ирина Розанова вышла в свет

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера картины Бориса Хлебникова "Аритмия". Посмотреть фильм пришло множество знаменитостей. Однако особое внимание СМИ привлекла актриса Ирина Розанова. Причина не только в том, что артистка редко выходит в свет, но и потому, что Ирина благодаря стильной прическе буквально преобразилась.