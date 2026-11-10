Четыре циферблата Константина Чайкина появились на Huawei Watch 6

В цифровую коллекцию вошли "Волк", "Клоун", "Зебра" и "Кролик". Все четыре дизайна основаны на механических часах мастера.

Для смарт-часов Huawei Watch 6 выпустили четыре циферблата по мотивам работ российского часовщика Константина Чайкина. Это продолжение проекта, начатого в 2025 году: тогда на Huawei Watch 5 перенесли "Джокера классик", "Колобка-2" и "Панду".

От механических часов к цифровым

"Волк" входит в коллекционную серию "Восток", вдохновлённую культурой Восточной Азии. У него тёмная морда, жёлтые глаза и оскал. В механическом оригинале рисунок шерсти выполнен гильоше, а указатель фазы Луны устроен так, что в полнолуние в пасти виден полный лунный диск. У "Зебры" полосатый циферблат и широкая улыбка, а верхние выступы корпуса оригинальных часов напоминают уши животного.

Образ "Клоуна" Чайкин придумал под впечатлением от Пеннивайза из романа Стивена Кинга "Оно". В 2018 году механическая модель получила приз "За дерзость" Женевского Гран-при часового искусства. Прототипом "Кролика" стал Белый Кролик из "Алисы в Стране чудес". В механических часах глаза показывают часы и минуты, а фактуру белой шерсти передают три вида гильоше. Модель насчитывает 16 усложнений.

Как начался цифровой проект

Чайкин работал с цифровыми образами и до сотрудничества с Huawei. В 2021 году он представил NFT-Joker, проект с более чем 42 тысячами вариантов изображения "Джокера". Через четыре года этот персонаж стал одним из первых трёх героев коллекции циферблатов для смарт-часов.

По данным пресс-службы Huawei, авторские циферблаты Чайкина также представлены на часах серии Huawei Watch GT 7.