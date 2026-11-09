"Мосбилет" рекомендует концерты в интерьерах Петровского путевого дворца

В Петровском путевом дворце 22, 27 и 29 ноября пройдут три концерта новой культурной программы "Больше чем концерт".



В исторических интерьерах дворца слушатели познакомятся с современной неоклассикой, музыкой эпохи барокко и известными джазовыми композициями. Программу организовали сервис "Мосбилет" и Москонцерт, подведомственный столичному Департаменту культуры.

"Запуск совместной программы “Больше чем концерт” станет началом долгосрочного сотрудничества Петровского путевого дворца и Москонцерта. Мы открываем новые возможности для развития дворца как современной культурно-выставочной площадки, где классическое искусство, музыкальные эксперименты и сценические проекты становятся частью единой программы", — рассказал первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы, управляющий делами Мэра и Правительства Москвы Александр Зель.

Первый вечер 22 ноября посвятят неоклассике — направлению, в котором традиции академической музыки сочетаются с новыми композиторскими решениями. Гости услышат переосмысление цикла Антонио Вивальди "Времена года", созданное Максом Рихтером, а также произведения Ханса Циммера, Филипа Гласса и Людовико Эйнауди.

На сцену выйдет оркестр "Московская камерата" под управлением заслуженного артиста России Николая Соколова. Вместе с музыкантами выступят скрипачка Елена Семенова и пианист Рустем Кудояров.

27 ноября во дворце состоится концерт "Времена года. После Вивальди". В этот вечер прозвучат произведения композитора эпохи барокко, в том числе увертюра из оперы "Арсильда, царица Понта" и соната "Фолия".

Музыку исполнит ансамбль солистов "Орфарион" под художественным руководством заслуженного артиста России Олега Худякова. Слушатели смогут узнать, как в произведениях Вивальди переданы пение птиц, журчание ручьев, летние грозы и скрип шагов по льду.

Заключительный концерт ноябрьской программы пройдет 29 ноября и будет посвящен мировому джазу. Гости услышат сочинения Джорджа Гершвина, Барта Ховарда, Бобби Хебба, Берта Кемпферта и Антониу Карлоса Жобима.

В программу включили Summertime, Fly Me to the Moon, Sunny, L.O.V.E., The Girl from Ipanema и другие известные композиции. Их исполнят солистка Москонцерта Алла Омелюта и джаз-ансамбль под управлением заслуженного артиста России Алекса Новикова.

Каждый концерт продлится один час 10 минут. Перед началом гостям предложат приветственный напиток, а профессиональный фотограф сделает снимки на память.

"Какая музыка должна звучать в Петровском путевом дворце? Прежде всего, соответствующая его историческому статусу и величию! От барокко до современной классики — таков диапазон программ, которые увидят наши зрители. С трепетом и ответственностью начинаем сезон в Петровском путевом дворце!" — отметил генеральный директор Москонцерта Илья Бачурин.

В следующем году программу дополнят иммерсивные спектакли "Московские имена" и "Две жизни Рахманинова". В них исторические сюжеты соединятся с музыкой и театральным действием, а пространство дворца станет частью постановок.

Билеты на концерты можно приобрести в сервисе "Мосбилет" без комиссии и наценок. В его афише также представлены спектакли, выставки, фестивали и другие события учреждений, подведомственных столичному Департаменту культуры.

Если для покупки билета нужны персональные данные, пользователям со стандартной или полной учетной записью достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию — Mos ID. При упрощенной учетной записи обязательные поля необходимо заполнить вручную.

Авторизованные пользователи также могут открыть QR-коды билетов в мобильных приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы". При оформлении билетов для детей данные вносит сопровождающий взрослый. Для ребенка младше 14 лет достаточно указать фамилию, имя, отчество и дату рождения; показывать его документ при посещении мероприятия не потребуется.