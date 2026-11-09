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В семье певицы Нюши произошла жуткая трагедия

Певица Нюша. Фото: kino-teatr.ru
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Роковой вечер в столичной высотке разделил жизнь знаменитой семьи на до и после.

В семье певицы Нюши произошла жуткая трагедия, масштаб которой заставил содрогнуться не только мир шоу-бизнеса, но и все спортивное сообщество страны. Речь идет о смертельной опасности, нависшей над самым близким человеком популярной артистки. Младшая сестра вокалистки, прославленная синхронистка и двукратная олимпийская чемпионка Мария Шурочкина, оказалась на грани гибели в собственной квартире. Девушка, привыкшая побеждать в водной стихии, едва не сгорела заживо из-за бытового прибора, который сегодня установлен во многих элитных домах.

Кошмар разыгрался на 17-м этаже жилого комплекса "Свой" в Москве. 29-летняя спортсменка решила заправить новомодный биокамин специальным горючим составом. Одно неловкое движение или внезапная детонация паров спирта — и комната озарилась огненной вспышкой. Одежда на Марии занялась в долю секунды. Девушка моментально превратилась в живой факел, не успев даже позвать на помощь.

Сначала врачи осторожничали в прогнозах, заявляя о травмах средней степени тяжести. Однако истинный масштаб беды вскрылся уже в ожоговом центре. Как сообщает СМИ, медики были вынуждены экстренно переквалифицировать состояние Шурочкиной в тяжелое. Площадь термического поражения увеличилась до пугающих 32 процентов поверхности тела. Врачи прямо говорят о реальной угрозе для жизни пациентки: термическая травма такого объема запускает необратимый процесс ожоговой болезни, чреватой глубоким шоком, критическим обезвоживанием и заражением крови.

Повреждения спортсменки ужасают даже опытных хирургов. Огонь уничтожил кожный покров на голове, лице, шее, груди, животе и кистях рук. В обугленных тканях катастрофически нарушено кровообращение, клетки стремительно погибают, начинается опасный процесс некроза. Теперь медикам предстоит провести серию сложнейших операций по иссечению омертвевших участков и поэтапной пересадке кожи. Положение катастрофически усугубляет тот факт, что в момент трагедии на чемпионке могла быть синтетическая домашняя одежда. Искусственные волокна под воздействием дикой температуры мгновенно плавятся, намертво въедаясь в открытые раны, что делает любое хирургическое вмешательство адски мучительным, а риск инфекции — максимальным.

Осознание того, с кем именно случилось это несчастье, делает удар судьбы еще более оглушительным. Мария Шурочкина — национальная гордость, символ грации и железного характера. На ее счету два олимпийских золота — в Рио-де-Жанейро и Токио, а также бесчисленные победы на чемпионатах мира и Европы. Вместе со старшей сестрой Нюшей они выросли в семье легендарного экс-солиста группы "Ласковый май" Владимира Шурочкина. Отец вложил всю душу в дочерей: одна покорила эстрадный олимп, вторая взошла на вершину мирового спорта.

Теперь девушке с ангельской внешностью и стальными мышцами предстоит пройти через мучительный ад перевязок, наркозов и пластических операций. Семья молится лишь об одном: чтобы молодой и тренированный организм олимпийской чемпионки выдержал этот чудовищный удар и справился с некрозом.

Шоу-бизнес в Telegram

9 ноября 2026, 10:20
Певица Нюша. Фото: kino-teatr.ru
"Макс" / Mash на спорте✓ Надежный источник

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