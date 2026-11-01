Грязная тайна экс-жены Товстика смыла позор с Полины Дибровой

Громкая рублевская драма с побегом бизнесмена к молодой соседке приняла неожиданный оборот, сорвав маску невинной жертвы с матери шестерых детей.



Скандальный развод четы Товстик, прогремевший на всю элитную Рублевку летом 2025 года, вышел на совершенно новый, поистине шекспировский уровень накала страстей. Целый год общественность искренне жалела брошенную многодетную мать Елену. Женщину считали несчастной жертвой вероломной соседки Полины Дибровой, которая бросила престарелого телеведущего Дмитрия Диброва и увела состоятельного бизнесмена Романа из семьи с шестью наследниками. Светские львицы клеймили разлучницу позором, пока обманутая супруга купалась в лучах всенародного сочувствия. Однако тайное стало явным: выяснились шокирующие подробности двойной жизни самой Елены, перевернувшие историю с ног на голову.

Оказалось, что за пасторальным фасадом образцовой христианской семьи кипели дикие страсти. Пока законный супруг зарабатывал миллионы, верная хранительница очага вела тайную и весьма затратную любовную связь на стороне. Избранником Елены якобы стал мускулистый красавец — мастер спорта международного класса по триатлону Владимир Турбаевский. По сообщения СМИ, женщина не просто регулярно ходила налево со своим персональным тренером, но и превратилась в его щедрую покровительницу.

Ослепленная страстью мать семейства снимала проценты с крупных семейных банковских счетов и без оглядки осыпала молодого спортсмена деньгами. Апофеозом этого тайного романа стала покупка роскошной квартиры в Москве, которую Елена великодушно оформила на своего атлета. Однако сказка закончилась громким крахом: любовная лодка разбилась о быт, и пара со скандалом рассталась. Опомнившись, обманутая в чувствах богачка потребовала вернуть подаренные миллионы и элитные метры назад.

Спортсмен делиться квадратными метрами наотрез отказался. Оскорбленная женщина пошла на крайние меры и подала иск в Кунцевский районный суд Москвы, наивно надеясь вернуть потраченное состояние через Фемиду. Но служители закона романтические порывы и последующие обиды не оценили: Елена с треском проиграла процесс, оставшись и без молодого любовника, и без подаренной недвижимости.

Внезапно вскрывшаяся правда стала настоящим триумфом для Романа Товстика. Бизнесмен, уставший от клейма бессердечного предателя, наконец прервал молчание в откровенной беседе с журналистами. Мужчина с нескрываемым сарказмом заявил, что маска святой мученицы с его бывшей супруги окончательно сорвана.

"Действительно, Елена дала деньги, которые лежали у нее на счете под проценты, своему тренеру, с которым у них, как выяснилось, были длительные отношения. И я надеюсь, что люди наконец-то перестанут верить в эту лживую версию, которую Елена все время транслировала, будто Полина меня увела, будто Полина разрушила семью. Наша семья была разрушена изнутри. Как я изначально всем и говорил. Я ушел сам. Если бы не было Полины, я бы ушел в никуда", — эмоционально выговорился бизнесмен.

По словам Товстика, он давно догадывался о похождениях благоверной и принял бесповоротное решение о разрыве задолго до того, как на его горизонте появилась сияющая Диброва. Полина оказалась лишь спасительной гаванью, а вовсе не причиной крушения прогнившего семейного союза.

Грязные подробности измены матери нанесли сокрушительный удар и по детям. Наследники начали открыто бунтовать против родительницы: 19-летний сын Андрей демонстративно съехал жить к бабушке с дедушкой, а 16-летняя дочь Анна и 13-летний сын Артем собрали вещи и добровольно перебрались в новый дом к отцу и Полине. С Еленой пока остаются лишь младшие дети, но судебная битва за опеку только набирает обороты. Похоже, попытка выставить себя невинной страдалицей обернулась для женщины полным фиаско: потеряв репутацию, деньги и доверие старших детей, рублевская львица осталась у разбитого корыта.