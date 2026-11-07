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Любимая еда нравится вам не только из-за вкуса: ученые нашли еще одну причину

Фото: magnific.com
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Желание снова попробовать знакомое блюдо может возникать не только из-за его вкуса.

На пищевые предпочтения влияют и сигналы, которые организм получает после еды, сообщает ridlife. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучили этот процесс на мышах и выяснили, как мозг связывает аромат продукта с его питательными свойствами.

Что происходит после еды

Дофамин участвует в работе системы, которая помогает мозгу определять, какие действия стоит повторять. Одни дофаминовые сигналы возникают быстро: например, в ответ на вид знакомого блюда. Другие развиваются медленнее и связаны с тем, что происходит после поступления пищи в пищеварительную систему.

Когда питательные вещества, в том числе сахар и жир, достигают кишечника, информация об этом передается мозгу. При этом дофаминовый сигнал постепенно усиливается и может сохраняться несколько минут.

Ученые предполагали, что такой механизм помогает формировать пищевые предпочтения. Чтобы изучить его подробнее, они провели серию экспериментов на мышах.

Как проверяли действие сигнала

Исследователи вводили животным непосредственно в желудок сахарную воду или жидкость, похожую на молочный коктейль. Так они могли наблюдать реакцию на поступление питательных веществ, исключив влияние вкуса и ощущений во рту.

Оказалось, что после этого происходило продолжительное высвобождение дофамина в определенной области мозга — передней базолатеральной миндалине. Затем ученые проверили, связан ли этот сигнал с запоминанием пищевых ароматов.

Когда исследователи блокировали обнаруженный путь, мыши продолжали есть, но переставали учиться связывать новые запахи с питательными свойствами пищи.

Следующий опыт дал противоположный результат. Мышам предлагали ароматизатор без калорий, а затем искусственно стимулировали связанные с дофамином волокна в той же области мозга. После этого животные начинали предпочитать данный аромат. Иными словами, искусственный сигнал в эксперименте заменил сигнал, возникающий после поступления питательных веществ.

Поможет ли это изменить рацион человека

Работа помогает лучше понять, как могут формироваться пищевые предпочтения. Но опыты проводили на мышах, поэтому результаты нельзя напрямую переносить на людей. Пока они не доказывают, что обнаруженным механизмом можно управлять для изменения человеческого рациона.

Ученых также интересует, как на подобные сигналы могут влиять препараты, действующие на рецепторы GLP-1. Эти лекарства способны менять пищевое поведение. Исследователи предполагают, что они могут ослаблять дофаминовые сигналы, связанные с поступлением питательных веществ, и со временем делать пищу менее привлекательной. Однако эту гипотезу еще предстоит проверить.

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7 ноября 2026, 15:24
Фото: magnific.com
ridlife.ru✓ Надежный источник

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