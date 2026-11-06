В Подмосковье пройдёт X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей

10 и 11 ноября в Московской области пройдёт юбилейный X Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главной площадкой станет МОНИКИ им. Владимирского. Очно соберутся около тысячи человек, ещё около пяти тысяч медиков подключатся онлайн.

«Съезд посвящён памяти выдающегося учёного и врача Николая Палеева, который внёс большой вклад в развитие отечественной терапевтической школы», – говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

В работе форума участвуют терапевты, врачи общей практики, кардиологи, пульмонологи, гастроэнтерологи, эндокринологи, врачи скорой помощи, стоматологи, инфекционисты, а также молодые учёные, ординаторы и аспиранты. К ним присоединятся медики из других регионов России и врачи из 10 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан.

Научная программа посвящена развитию терапевтической службы и внедрению новых технологий в клиническую практику. Особый акцент сделают на междисциплинарном подходе, который помогает повысить качество помощи.

Кроме пленарных заседаний, будут работать 28 научных секций, мастер-классы, круглые столы и дискуссии. Врачи обсудят превентивную медицину, вакцинопрофилактику, диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, а также способы избежать профессионального выгорания. Одной из важных тем, как и в прошлом году, станут цифровые инновации в здравоохранении. Отдельное внимание уделят современным подходам к реабилитации.

Организаторами съезда выступили министерство здравоохранения Московской области, МОНИКИ имени Владимирского и Ассоциация врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей. Мероприятие проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Принять участие онлайн можно, зарегистрировавшись на сайте съезда.