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Финансовое цунами: раскрыты знаки Зодиака, которых накроет шальными деньгами

Фото: magnific.com
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Кого-то волна вынесет к приятному бонусу, кому-то напомнит о забытых счетах.

В ноябре заканчиваются два ретрограда, а Марс встречается с Юпитером во Льве. Главное – не паниковать и не путать астрологический ветер с финансовым планом. Как избежать неприятность и получить максимум пользы от этого периода, расскажет таролог и ясновидящая Галина Янко.

До вечера 13 ноября ретрограден Меркурий, до 14-го – Венера. Астрологический совет на этот период – перепроверять счета и договоренности и не спешить с крупными покупками: ошибка может скрываться в мелком шрифте. 9 ноября новолуние в Скорпионе поднимает темы долгов и общих ресурсов. Около 16-го Марс и Юпитер встречаются во Льве, символически возвращая отдачу от прежних усилий. Полнолуние 24 ноября рядом с Ураном добавит внезапности. Секстили Венеры и Юпитера 4 и 28 ноября располагают к приятным переговорам, а 29-го идеи и технологии могут получить новый импульс.

До 13–14 ноября перепроверяйте счета и договоры; около 16-го используйте прилив уверенности для переговоров; 24-го оставьте запас на сюрпризы. 29 ноября присмотритесь к идеям для новых проектов. Тень Меркурия сохраняется до конца месяца, поэтому документы стоит перечитать. Прогноз развлекательный и не заменяет финансовую рекомендацию. Цунами легче пережить тем, кто держится на воде: деньги любят порядок.

Волна неожиданных дивидендов

Рак

Марс и Юпитер освещают ваш сектор личных денег: можно заявить о своих навыках, обсудить повышение или предложить услуги новым клиентам. Самый энергичный момент – около 16 ноября. Подготовьте аргументы и понятную просьбу: деньги редко сами стучат в дверь.

Козерог

На первый план выходят общие ресурсы: возврат долга, семейная выплата или обсуждение давнего финансового вопроса. В середине месяца он может сдвинуться с места. Но щедрый вид бумаги еще не делает ее выгодной: читайте условия договоров до последней строки.

Весы

Возможность может прийти через друзей, профессиональное сообщество или рекомендацию. Венера, ваш управитель, разворачивается к прямому движению 14 ноября – и застрявшее обсуждение способно сдвинуться. Расскажите о своих планах тем, кто может помочь, но не соглашайтесь на туманные условия из вежливости.

Водолей

Свежая идея может получить продолжение благодаря партнеру. Трин Урана и Плутона 29 ноября символически поддерживает технологии и нестандартные решения. Обсудите сроки, расходы и распределение результата: сотрудничество любит ясность на бумаге.

Выигрыш при должной дисциплине

Овен

Марс и Юпитер разгоняют тягу к удовольствиям и эффектным покупкам. Но ретроградный Сатурн в вашем знаке напоминает: за импульсом часто приходит чек. Проявить себя можно, особенно в творческом деле, однако перед тратой спросите: это действительно нужно или просто красиво блестит?

Лев

Марс и Юпитер в вашем знаке добавляют уверенности и желания действовать по-крупному. Может вернуться отдача от прежнего проекта – вместе с желанием отпраздновать успех. Следите за расходами на статус и спонтанную щедрость: деньги не обязаны доказывать ваш размах.

Скорпион

Новолуние 9 ноября помогает наметить финансовую цель, но до разворота Меркурия и Венеры тщательно проверяйте сделки и покупки. После 22 ноября Солнце перейдет в Стрельца, и тема доходов оживится. Не торопите события: важная деталь может обнаружиться вовремя.

Рыбы

Работа может принести подработку или бонус за то, что обычно остается за кадром. Но Сатурн и Нептун напоминают о разнице между обещанием и оплатой. Уточните объем задачи, сроки и расчет. Вдохновение прекрасно, но условия лучше закрепить письменно.

Кассовый разрыв

Телец

Марс и Юпитер активируют домашние дела: ремонт, мебель или семейные планы могут потребовать больше ресурсов, чем ожидалось. Венера ретроградна до 14 ноября, поэтому не торопитесь с крупными покупками. Список необходимого поможет отличить срочное от красивого.

Близнецы

Полнолуние 24 ноября рядом с Ураном обещает повороты в планах и расходах. Новый заказ может соседствовать с внезапным счетом. Не считайте колебания катастрофой: оставьте запас и не берите обязательства лишь потому, что сегодня все складывается удачно.

Дева

Венера ретроградна в вашем денежном секторе до 14 ноября, а Марс с Юпитером подталкивают к незаметным тратам. Проверьте подписки, комиссии и автоматические платежи: в сумме они могут удивить. 25–26 ноября Марс входит в ваш знак, добавляя решительности. Самое время устроить счетам генеральную уборку.

Стрелец

До 22 ноября Солнце проходит сектор скрытых расходов, а Юпитер зовет тратиться на поездки, обучение и подарки. Щедрость хороша, пока не оставляет январь без воздуха. Прикиньте праздничные траты и отделите «точно да» от «может подождать». После 22-го приоритеты прояснятся.

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6 ноября 2026, 17:30
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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