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Стало известно, с кем разделит вечный покой Федосеева-Шукшина

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
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Эпоха золотого советского кино окончательно уходит в вечность, оставляя после себя шлейф немеркнущей славы, громких светских страстей и пронзительных семейных драм.

Лидия Федосеева-Шукшина была не просто народной артисткой — она оставалась живым символом целого поколения, женщиной редкой стати, чья судьба напоминала остросюжетный роман с триумфами, слезами и бесконечной чередой испытаний. В последние недели миллионы преданных зрителей с замиранием сердца следили за новостями из столичной больницы. Увы, чуда не произошло: после изнурительной борьбы за жизнь в реанимационном отделении, куда актриса попала еще в октябре, ее сердце остановилось. Великая артистка скончалась на 89-м году жизни от острой сердечной недостаточности.

Теперь же стало известно о последнем земном пристанище легенды. Как сообщает СМИ, Лидию Николаевну упокоят на Новодевичьем кладбище, рядом со вторым супругом — выдающимся писателем, актером и режиссером Василием Шукшиным. Это решение наполнено глубоким, почти мистическим смыслом. За долгую жизнь у Федосеевой-Шукшиной было пять официальных браков, вокруг ее романов десятилетиями кипели бурные страсти богемы, но для всей страны и для нее самой единственной главной любовью навсегда остался именно Василий Макарович. Спустя полвека после его трагического ухода они снова воссоединятся на легендарном погосте.

Детали прощальной церемонии обнародовала младшая дочь покойной звезды Ольга Шукшина. Траурные мероприятия назначены на 11 ноября и начнутся ровно в полдень. Отпевание народной любимицы пройдет в стенах старинного Храма Воскресения Словущего. Именно 58-летняя Ольга взяла на себя все тяжелые хлопоты по организации похорон. Последние годы именно она неотлучно находилась рядом с тяжелобольной матерью, преданно ухаживала за ней, оберегала от назойливого внимания досужей публики и делила с ней дни затворничества в московской квартире.

Прощание обещает собрать цвет отечественной культуры, однако семейная обстановка будет полна скрытого напряжения. На церемонии ждут старшую дочь — 59-летнюю актрису Марию Шукшину. Отношения между звездными наследницами годами оставались натянутыми, пресса взахлеб обсуждала их затяжные разногласия и взаимные претензии, но перед лицом невосполнимой утраты былые распри сестрам придется оставить за порогом храма.

При этом многие из тех, чьи имена громко звучали в жизни актрисы, подойти к гробу не смогут. По данным источников, крайне малы шансы увидеть на прощании пятого мужа Лидии Николаевны — 79-летнего продюсера Бари Алибасова. Их поздний брак в свое время произвел эффект разорвавшейся бомбы, породил бесконечную череду скандальных эфиров на ток-шоу и судебных разбирательств за элитные квадратные метры. Сегодня некогда эпатажный создатель группы "На-На" сам прикован к постели тяжелыми недугами: состояние здоровья попросту не позволит ему приехать на кладбище и выдержать траурный митинг.

Земной путь Лидии Федосеевой-Шукшиной подошел к концу. Все светские пересуды, пересуды о наследстве и дрязги, омрачавшие ее преклонные годы, отступают перед масштабом ее таланта. В памяти зрителей она навсегда останется чистой, синеглазой Любой Байкаловой из бессмертной картины "Калина красная", которая наконец-то нашла вечный покой рядом со своим экранным и жизненным гением.

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9 ноября 2026, 09:40
Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: kino-teatr.ru
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Запретная правда о "Калине красной": 17 рублей, изменившие советское кино

Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии &quot;Мосфильм&quot;
Кадр из фильма &quot;Калина красная&quot;, драма, режиссер Василий Шукшин, снято на киностудии &quot;Мосфильм&quot; в 1973 году

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