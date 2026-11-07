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"А деньги это приносит?" Как мы устраиваемся на вторую работу вместо хобби

Фото: magnific.com
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Денис Булидоров

Денис Булидоров

 Психолог, руководитель Института психологии и провокативной психотерапии.

Любимое занятие легко обрастает требованиями: делать лучше, показывать чаще, найти покупателей. А если хочется просто заниматься им по вечерам?

В юности мы с другом создали группу «Ночной патруль». Оба любили «Кино». Писали партии на кассеты, потом переписывали с кассеты на кассету. Даже свой альбом записали. Потом наши пути разошлись, группа распалась. Гитара у меня осталась.

Сейчас я мог бы назвать это творческой самореализацией. Удобно быть психологом: даже старым кассетам можно подобрать солидное объяснение.

Если к такому рассказу приложить сегодняшние требования, сразу найдётся о чём поговорить. Где продвижение? На какую аудиторию рассчитывали? Что с продажами? Почему не стали развивать проект?

Стоит двум людям взять в руки гитары — и им уже пора составлять бизнес-план.

С увлечениями это случается удивительно легко. Начал человек печь хлеб. Получилось вкусно. И вот уже звучит: «Тебе надо на заказ!» Сфотографировал птицу — продавай фотографии. Научился что-то делать руками — открывай магазин.

Сам по себе совет может быть отличным. Человеку, который давно хотел зарабатывать любимым делом, он придётся кстати. Но как быстро из разговора исчезает возможность просто печь хлеб. По воскресеньям. Для себя и тех, кого хочется угостить.

«Тебе нравится» — как будто недостаточное объяснение. Надо ещё доказать, что время потрачено не зря.

Я предлагаю смотреть, что у человека происходит в трёх сферах: в работе, в личной жизни и в увлечениях. Такое разделение условное, но полезное. Бывает, работа устроена неплохо, дома тоже всё более-менее, а вне обязанностей человек уже и не помнит, чем ему хочется заниматься.

При этом он вполне может быть успешным. Хорошо зарабатывать, заботиться о близких, многое успевать. Только на вопрос «а что ты делаешь просто потому, что тебе интересно?» не сразу находится ответ.

И когда какой-то интерес наконец появляется, его немедленно пытаются пристроить к работе. Можно ли из этого сделать продукт? Пригодится ли для карьеры? Получится ли хотя бы набрать подписчиков?

Вопрос про подписчиков особенно удобный. Не заработал — так пусть хоть посмотрят.

У работы понятные требования. Если я взялся за дело, от меня ждут качества и результата. Клиенту мало знать, что я прекрасно провёл время. Ему нужно получить то, о чём мы договорились. Но зачем предъявлять те же требования к вечеру, когда человек решил попробовать гончарный круг?

Чашка вышла кривая. В магазине ровная стоит дешевле. Если считать только чашки, поход в мастерскую — довольно сомнительное предприятие.

А человеку, возможно, понравилось возиться с глиной. Несколько раз не получилось, потом начало выходить. Он что-то понял про движение рук, увлёкся, хочет прийти ещё. Почему этот результат нужно немедленно переводить в стоимость чашки?

С непривычки бывает неловко признаться, что тебе просто было хорошо. Особенно если обычно ты занят серьёзными делами, на тебя рассчитывают, твоё время стоит денег. Выделить два часа на занятие, в котором ты пока ничего не умеешь, может оказаться труднее, чем взяться ещё за одну рабочую задачу.

Там хотя бы знаешь, как выглядеть прилично. Здесь придётся учиться.

На танцах, например, профессиональная репутация почти не помогает. На работе ты руководишь людьми, а здесь не можешь вовремя повернуть налево. И вот уже хочется убедиться, что есть талант. Тогда неловкость будет хотя бы оправданна: временно выгляжу смешно, зато потом все увидят.

А если не увидят? Если танцевать получится средне, но тебе будет нравиться? По-моему, это тоже заслуживает места в расписании.

Когда человек ищет, чем бы ему заняться, я предлагаю вспомнить детство. Что нравилось делать? Разбирать вещи, строить, придумывать истории, искать клады, выступать перед зеркалом?

Здесь легко увлечься красивой версией: раз в детстве хотел стать актёром, значит, всю жизнь предавал своё предназначение. Я бы не торопился. Могло нравиться перевоплощаться. Или смешить гостей. Или сочинять. Это разные занятия, и место для них можно найти без поступления в театральный институт.

А ещё в детстве могло вообще не быть подходящих условий. Человек не рисовал, потому что дома было не до красок. Или просто не знал, что ему понравится. Новый интерес вполне может появиться сейчас, без предварительного согласования с пятилетним собой.

Мне кажется, полезнее дать занятию немного времени, чем сразу решать, ваше оно навсегда или нет. Первый урок может не понравиться из-за преподавателя, темпа, собственной скованности. А может, и само занятие окажется скучным. Это тоже выясняется в процессе. Необязательно после пробного рисования подписываться на новую биографию художника.

С превращением увлечения в профессию тоже лучше не торопиться. Переход возможен, и порой именно его человек давно ждёт. Но вместе с деньгами в любимое дело приходят люди со своими ожиданиями.

Вы испекли торт для себя и решили, что крем не удался. Можно съесть такой. Можно вообще больше сегодня не печь. А если торт заказали на свадьбу, отложить его до появления вдохновения уже трудно. Придётся закупать, рассчитывать, переписываться, соблюдать сроки. И выслушивать, что цвет немного не тот, который обсуждали.

Кому-то нравится всё это вместе. Хочется своего дела, клиентов, роста. А кто-то любил сам процесс: поставить тесто, дождаться, достать из духовки. Если второго человека убедить, что без заказов он зря растрачивает талант, можно лишить его довольно приятного воскресенья.

Конечно, у увлечений есть цена. Время, деньги, место в квартире. Рыбалка не освобождает от домашних дел, а покупку дорогого оборудования иногда стоит отложить. Если за ваше свободное время каждый раз расплачивается один и тот же близкий человек, договориться всё-таки придётся.

Но иногда уставшему человеку и без того объясняют слишком много. Он знает, что любит. Просто после работы надо забрать ребёнка, приготовить еду, разобраться с завтрашним днём. На предложение поискать творческую смелость у него может не хватить сил даже разозлиться. Ему бы с нагрузкой помочь.

Поэтому начинать я бы предложил с реальных возможностей. Есть полчаса, которые можно оставить себе? Есть занятие, ради которого хочется эти полчаса освободить? Для первой попытки не всегда нужны дорогие покупки, публичное обещание и новый канал.

Можно достать инструмент, записаться на пробное занятие, что-нибудь собрать. Потом решить, хочется ли продолжать. Без обязательства становиться лучшим и объяснять окружающим, куда всё это приведёт.

Из этого, конечно, можно составить прекрасное домашнее задание с графиком и отчётом. Но тогда мне придётся перечитать собственный заголовок.

У меня к слову «просто» здесь нет претензий. Просто поиграл. Просто сделал. Просто провёл вечер за тем, к чему хотелось вернуться. У нас хватает дел, за которые нужно отчитываться. Хорошо бы оставить себе хоть что-нибудь, о чём можно сказать: «Мне понравилось» — и на этом закончить объяснение.

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7 ноября 2026, 12:46
Фото: magnific.com

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