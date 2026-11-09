Картины внука Аллы Пугачевой внезапно исчезли из столичной галереи

Очередная новость вокруг семьи Аллы Пугачевой заставила столичную публику гадать, куда пропали необычные полотна Дени Байсарова.

Посетители московской галереи, которые на днях решили лично оценить творчество внука Аллы Пугачевой, наткнулись на совершенно пустые залы. Полотна Дени Байсарова, еще вчера занимавшие три этажа арт-пространства, в один момент сняли со стен и увезли. В социальных сетях тут же начались пересуды: зрители не ожидали такого быстрого финала и принялись выяснять, почему работы молодого автора так резко убрали из публичного доступа.

Случившееся действительно выглядело неожиданным для тех, кто не следил за графиком работы площадки. Еще в начале октября Дени лично презентовал публике проект под названием "Иные". Для многих сам факт проведения выставки стал сюрпризом: младший сын Кристины Орбакайте никогда не кичился творческими амбициями, вел закрытый образ жизни, не давал громких интервью и не светился в светских скандалах. О том, что парень серьезно увлечен живописью, знали лишь самые близкие друзья.

Экспозиция поражала масштабом. Три этажа галереи Байсаров наполнил сюрреалистическими сюжетами, пейзажами и фантастическими фигурами, вдохновленными книгами по научной фантастике. При этом Дени повел себя на удивление скромно для представителя звездной династии. На открытие он не стал звать толпу селебрити и устраивать шумную вечеринку с шампанским. Из медийных лиц на вернисаже заметили только Андрея Малахова, известного интересом к современному арту. Сам Дени охотно общался с первыми гостями и лично водил экскурсии, объясняя смысл задуманного.

И вдруг картины пропали. В Сети сразу же начали искать скрытый подтекст. Поползли слухи: не связано ли исчезновение полотен с политическими спорами или токсичным шлейфом, тянущимся за его эмигрировавшей бабушкой? Кое-кто даже заговорил о цензуре и внезапном давлении на галерею. Однако на деле никакой драмы не оказалось. Стены опустели по самой банальной причине: срок работы выставки просто подошел к концу.

Сам Дени Байсаров пока не объявлял о новых вернисажах. Известно, что в прошедшую экспозицию вошла лишь малая часть написанных им картин. Внук Пугачевой снова вернулся к привычной непубличной жизни и продолжает работать в мастерской, оставив зрителей ждать нового повода для встреч.