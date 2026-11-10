"Сама решу": Волочкова в слезах переписала судьбу своего многомиллионного наследства

Анастасия Волочкова уже долгое время не поддерживает отношения с единственной дочерью.



Анастасия Волочкова привыкла жить на широкую ногу, превращая каждый шаг в захватывающее и скандальное реалити-шоу. Бесконечные шпагаты, вереница бурных романов и демонстрация роскошных интерьеров меркнут перед главной драмой ее жизни — непреодолимой пропастью между артисткой и ее единственной дочерью Ариадной, которая не так давно вышла замуж.

Еще недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ балерина на всю страну объявила, что на фоне затяжного холода и взаимных обид вычеркнет дочь из завещания и перепишет имущество на других людей. Однако, когда волна народного возмущения накрыла артистку с головой, Анастасия поспешила оправдаться. С присущей ей экспрессией танцовщица заявила, что делить ее имущество при жизни — затея не просто глупая, а циничная.

"Подождите, еще никто никакого наследства не получил. Я жива и хочу жить долго и счастливо, светить для людей своим творчеством, исполняя свое предназначение. Я сама решу, кому что завещать. Но рано об этом задумываться", — эмоционально отрезала Волочкова, попытавшись сгладить неловкость.

Звезда сцены искренне убеждена, что на ее дочь оказывается мощное давление извне. По мнению балерины, близкое окружение девушки намеренно промывает ей мозги и настраивает против матери.

Особую ярость у эпатажной дивы вызывают публикации в прессе. Волочкова пришла в бешенство от того, что репортеры упорно именуют Ариадну "наследницей", словно подсчитывая дни до раздела особняков, а новую супругу бывшего возлюбленного Игоря Вдовина наперебой называют "мачехой".

Однако спрятать слезы за маской железной леди не удается. Совсем недавно балерина разрыдалась прямо перед объективами телекамер, признавшись в жуткой обиде: родная дочь просто сбрасывает ее звонки и неделями не выходит на связь. Ситуация дошла до абсурда — чтобы передать поздравления собственной кровиночке, Волочковой пришлось обращаться к ней через экран телевизора.

Пока Ариадна строит самостоятельную жизнь вдали от маминого эпатажа, роскошные особняки, коллекции антиквариата и миллионные счета королевы сцены повисли в неопределенности. Сможет ли дочь сделать шаг навстречу или золотые квадратные метры в итоге достанутся чужим людям — вопрос открытый, но ставить точку в этом громком противостоянии еще слишком рано.

