"Беру всю вину на себя": предсмертная мольба Федосеевой-Шукшиной разорвала сердца наследников

Уход из жизни великой советской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной обнажил страшную семейную драму.



Сердце прославленной кинодивы остановилось в больничной палате 6 ноября после изнурительной борьбы с тяжелым недугом. Рядом с ней до самых последних минут неотлучно дежурила младшая дочь Ольга, взявшая на себя нелегкий крест сиделки и хранительницы домашнего покоя. Однако за тихим угасанием всенародной любимицы скрывалась невыносимая душевная боль, от которой артистка страдала куда сильнее, чем от отказов собственного уставшего сердца.

Уже после трагического финала на свет выплыли пронзительные слова Федосеевой-Шукшиной, ставшие ее негласным духовным завещанием. Умирая, звезда советского экрана не думала о почестях, не просила о громких званиях и не переживала за накопленные богатства. Все, о чем истово молила измученная скандалами женщина, — это долгожданный мир между самыми близкими людьми, которые годами ожесточенно разрывали знаменитый клан на враждующие лагеря.

"Мое единственное и последнее желание, чтобы мои девчонки помирились, Маша звонит, Аня внучка совсем с нами не общается. Мои девочки разобщены… Это моя самая большая боль. Я каждый день вспоминаю всех своих внуков, а их у меня много… Выписала на бумажке все их имена и дни рождения, мысленно со всеми… Жалко, что они не дружат между собой. Я не снимаю с себя ответственности и беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь о всех своих детях", — с горечью и неприкрытым отчаянием признавалась артистка в одном из своих последних интервью.

Громкая фамилия Шукшиных десятилетиями гремела в светских таблоидах вовсе не благодаря новым премьерам, а из-за бесконечных судебных войн, передела недвижимости и публичной стирки грязного белья на потеху миллионам телезрителей. Наследники великого писателя и актрисы яростно делили элитные квадратные метры в Москве и Санкт-Петербурге, поливая друг друга ядом в эфирах скандальных шоу. Ситуацию до предела накалил и фарсовый брак Лидии Николаевны с эпатажным продюсером Бари Алибасовым, который едва не оставил доверчивую пожилую артистку без крыши над головой.

Оправившись от унизительных судебных тяжб и предательства, Федосеева-Шукшина нашла спасение в добровольном затворничестве. В последние годы ее единственной надежной гаванью оставалась младшая дочь Ольга. В их столичной квартире воцарилась строгая, почти монастырская тишина. Дочь буквально сдувала с матери пылинки, ограждала от назойливых папарацци, взвалив на свои плечи весь быт, уборку и готовку. Единственное, к чему пожилая кинозвезда прикасалась сама, — кабинет любимого "Васеньки", Василия Шукшина, где она изредка смахивала пыль с письменного стола гения.

Однако склеить разбитую семейную чашу при жизни легенда отечественного кино так и не успела: взаимная ненависть пустила слишком глубокие корни. Особенно ядовитыми оставались отношения между дочерью Марии Шукшиной Анной и ее родной тетей Ольгой. Буквально за считанные дни до кончины бабушки внучка Анна появилась в эфире программы "Звезды сошлись", где на всю страну заявила, что вход в клинику к умирающей актрисе для нее заблокирован.

"Сейчас нет возможности ее навещать. Бабушка не понимает, кто это. Я могу пробиться только через Ольгу Васильевну, но мы с ней не общаемся. Сложные отношения из-за квартиры. Не хочу пересекаться с Олей. Не буду даже пытаться", — рубила сплеча внучка, подтверждая, что квартирный вопрос оказался сильнее зова крови.

Не суждено появиться у гроба матери и старшей дочери Лидии Николаевны — Анастасии Ворониной-Франсишку. Пропасть отчуждения разделяла родственниц долгие десятилетия, а теперь в дело вмешалась жесткая бюрократия: из-за проблем с иностранным гражданством женщина попросту рискует не получить разрешение на въезд в Россию.

Прощание с великой артисткой состоится 11 ноября в московском храме Воскресения Словущего, после чего ее упокоят на Новодевичьем кладбище, рядом с Василием Шукшиным. У гроба матери враждующим сестрам Ольге и Марии неизбежно придется встать плечом к плечу. Смогут ли они наконец услышать предсмертный крик души матери или даже разверзшаяся могила не заставит наследников зарыть топор войны — главный вопрос, на который пока нет ответа.