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Тайна мамонтовых костей раскрыта: гибель слонихи перечеркнула вековые мифы о ледниковом периоде

Фото: magnific.com
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Ученые пересмотрели технологические секреты тридцатитысячелетней давности.

Уникальный научный эксперимент позволил археологам проникнуть в сокровенные тайны мастерских эпохи верхнего палеолита. Толчком к сенсационному открытию послужила печальная новость из зоопарка немецкого Штутгарта: там скончалась азиатская слониха по кличке Молли. Как сообщает издание ridlife.ru, исследователи не упустили редчайший шанс и задействовали массивные ребра погибшего животного, чтобы разгадать загадку ледникового периода, над которой научный мир бился десятилетиями.

Анатомическое сходство слонов и вымерших мамонтов позволило в точности воспроизвести условия, в которых трудились наши далекие предки 30 тысяч лет назад. В знаменитых европейских пещерах Гайсенклестерле и Холе-Фельс специалисты регулярно находят гладкие костяные лощила — специальные первобытные шпатели, предназначенные для качественной выделки шкур и сшивания одежды. Однако до последнего момента оставалось полной загадкой, каким образом охотники каменного века расщепляли невероятно прочные кости исполинов, не разрушая заготовки в крошку.

Крах вековых теорий: почему метод дровосека не сработал

Ранее в научных кругах бытовало мнение, что древние мастера раскалывали ребра мамонтов так же просто, как деревенские поленья, — мощным вертикальным ударом клина. Однако практика в пух и прах разбила кабинетные домыслы.

В ходе опытов с материалом Молли ученые мгновенно убедились: при малейшей попытке расколоть слоновье ребро вертикально кость моментально покрывается паутиной хаотичных глубоких трещин и превращается в непригодный мусор. Пробить монолитную структуру удалось лишь с помощью ювелирной методики пошагового горизонтального расщепления вдоль всей костной пластины. Только так исследователи смогли аккуратно снять тонкие, но сверхпрочные полосы нужной толщины.

Костяные долота против каменных клиньев

Второй шокирующий сюрприз преподнес выбор рабочих инструментов. Казалось очевидным, что для обработки костей гигантских животных первобытные мастера использовали тяжелые кремневые или кварцитовые рубила. Эксперимент показал обратное: каменные наконечники безжалостно крошили заготовку.

Идеальным инструментом для ювелирного расщепления оказались вовсе не камни, а упругие и эластичные долота, изготовленные из плотных оленьих рогов и костей. Податливый, но крепкий материал гасил избыточную вибрацию удара и мягко входил между слоями слоновьего ребра, позволяя контролировать каждый миллиметр раскола. Древние охотники обладали поразительными познаниями в физике материалов и не действовали наугад.

Страшный выбор древних охотников

Эксперимент раскрыл и другие мрачные подробности повседневной жизни людей палеолита. Исследователи установили, что работать можно было исключительно со свежими костями. Буквально через считанные недели после гибели животного внутренний костный жир окисляется и трансформируется в вязкую, липкую субстанцию, забивающую инструменты. Сама костная ткань при этом высыхает и начинает рассыпаться в труху, словно полуистлевшая древесина.

Это открытие привело ученых к однозначному выводу: наши предки никогда не использовали старые скелеты павших мамонтов, годами лежавшие на открытом воздухе. За материалом для инструментов охотились целенаправленно и пускали его в ход практически сразу после разделки туши. Более того, первобытные мастера отдавали четкое предпочтение молодым особям и детенышам-подросткам: ребра юных животных обладали повышенной гибкостью и гораздо легче поддавались деликатной обработке.

Практический опыт показал, насколько сложными и продуманными были навыки древних европейцев. Это были не дикари, борющиеся за выживание, а искусные ремесленники с глубоким пониманием природы и анатомии, создававшие идеальные орудия труда в сложнейших климатических условиях.

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8 ноября 2026, 15:36
Фото: magnific.com
ridlife.ru✓ Надежный источник

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