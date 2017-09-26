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Сен. 26, 2017
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Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

567

Никита Пресняков в мюзикле "Чайка" на сцене театра Луны играет Треплева. Это одна из самых сложных в в реальном  и эмоциональном плане роль. "У меня долго не получалось найти точные интонации, создать настроение, я даже хотел отказаться от работы, – признался Никита Dni.Ru. – Зато на финальной репетиции расплакался прямо на сцене". Посмотреть на это и порадоваться драматическим успехом Никиты одной из первых пришла его молодая жена Алена Краснова. А следом подтянулись и другие родственники – мама, бабушка. Оценили постановку корейца Те Сик Кана и другие знаменитости.

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