Молодая жена порадовалась слезам Никиты Преснякова

Никита Пресняков в мюзикле "Чайка" на сцене театра Луны играет Треплева. Это одна из самых сложных в в реальном и эмоциональном плане роль. "У меня долго не получалось найти точные интонации, создать настроение, я даже хотел отказаться от работы, – признался Никита Dni.Ru. – Зато на финальной репетиции расплакался прямо на сцене". Посмотреть на это и порадоваться драматическим успехом Никиты одной из первых пришла его молодая жена Алена Краснова. А следом подтянулись и другие родственники – мама, бабушка. Оценили постановку корейца Те Сик Кана и другие знаменитости.