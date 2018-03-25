Заживо сгорели дети: трагедия в Кемерово

В Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня".Возгорание началось на последнем этаже здания, в батутной комнате. "У кого-то из ребятишек была зажигалка, в батутной воспламенение началось с поролона, прямо в бассейне батутном, который просто вспыхнул, как порох", – назвал причину трагедии первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.
По последним данным, жертвами пожара стали 37 человек, в списке пропавших числится 69, из которых 40 дети.
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