Жуткие фото звезды "Секса в большом городе"

Американской актрисе Саре Джессике Паркер 25 марта исполнилось 53 года. Будущая звезда родилась в Нелсонвилле, штат Огайо. Первый успех пришел к артистке после выхода на экраны комедии "Марс атакует".
Всемирная слава настигла Сару спустя год. В 1997 году канал HBO запустил съемки сериала "Секс в большом городе". Фильм рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Паркер досталась роль журналистки Кэрри Брэдшоу. Работу Сары оценили не только зрители, но и кинокритики. Она получила четыре премии "Золотой глобус" как лучшая актриса и дважды удостаивалась премии "Эмми".
За шесть лет, что траслировался на ТВ сериал, Паркер в любила в себя женщин всего мира. Многие мечтали о жизни Кэрри Брэдшоу, еще большие копировали ее стиль. Однако в жизни Сара не всегда угадывается с образом. Самые неудачные наряды Паркер в фотоподборке Dni.Ru.
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