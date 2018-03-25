Жуткие фото звезды "Секса в большом городе"

Американской актрисе Саре Джессике Паркер 25 марта исполнилось 53 года. Будущая звезда родилась в Нелсонвилле, штат Огайо. Первый успех пришел к артистке после выхода на экраны комедии "Марс атакует".

Всемирная слава настигла Сару спустя год. В 1997 году канал HBO запустил съемки сериала "Секс в большом городе". Фильм рассказывает о жизни четырех подруг в Нью-Йорке. Паркер досталась роль журналистки Кэрри Брэдшоу. Работу Сары оценили не только зрители, но и кинокритики. Она получила четыре премии "Золотой глобус" как лучшая актриса и дважды удостаивалась премии "Эмми".

За шесть лет, что траслировался на ТВ сериал, Паркер в любила в себя женщин всего мира. Многие мечтали о жизни Кэрри Брэдшоу, еще большие копировали ее стиль. Однако в жизни Сара не всегда угадывается с образом. Самые неудачные наряды Паркер в фотоподборке Dni.Ru.