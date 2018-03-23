Как изменился ставший отцом Чумаков

Гостями престижной премии Brand Awards стало немало знаменитостей. Для одних появление там – возможность выступить, иные приходили, чтобы попасть в камеры многочисленных журналистов, третьи же хотели просто посидеть за обильно уставленными яствами и питиями столами. Пара артистов Алексея Чумакова и его жены Юлии Ковальчук привлекла всеобщее внимание. В октябре прошлого года у них родилась дочь. И многим показалось, что артист немного постарел с тех пор. Хотя ему только 36 лет.
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