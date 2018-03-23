Как изменился ставший отцом Чумаков

Откровенный наряд Нюши в Кремле Странная Валерия на шоу Ани Лорак Как менялась Анна Семенович Чемпионка мира оголила грудь

Самое читаемое

Зарвавшуюся Аллегрову гонят со сцены
Бывшая жена Табакова разразилась скандальными откровениями
Престарелый Виторган отдал новорожденную дочь чужой женщине
Оставшийся без сына Галкин: Меня не надо успокаивать
Истерика на дебатах дорого обойдется беременной Собчак
партнеры
Пятница 23 марта
Лента новостей
18:07
Трамп приготовился к войне с Россией
18:02
Куда пропал Андрей Губин
17:33
Как быстро уснуть
17:26
Взрослый внук Ротару произвел фурор
17:14
Снова вместе: Энистон и Питта сняли во время интима
16:55
Совет на выходные
16:54
Безумные регионы: В Ижевске мужчина угонял машины для поездок за пивом
16:34
Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
16:23
Медики разрешили мочить манту
16:19
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
16:10
Чумаков заметно постарел после рождения ребенка
16:05
Политический гипноз: как Британия в Евросоюз вернулась
16:01
В поселке Северный появится новая дорога
15:59
Харассмент как политическое оружие
15:57
Три новых станции метро заметно разгрузят север Москвы
15:57
"Музей моды" Александра Васильева откроется на ВДНХ
15:52
В Москве скорая помощь влетела в толпу пешеходов на зебре (видео)
15:51
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
15:42
Налетчик с банкой кислоты ограбил офис микрозаймов
15:40
Сексологи: Уборка квартиры повышает либидо
15:37
Известную певицу жестко наказали за песню про президента
15:27
Сделка Каддафи и Саркози станет уроком для России
15:23
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину
15:22
"Аэрофлот" переходит на летнее расписание
15:18
Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
15:03
Ученые засняли секс чертей на глубине 800 метров
14:53
Кому и для чего нужен скандал вокруг депутата Слуцкого
14:49
iPhone X оказался быстрее нового Samsung
14:42
Расшифрован ген инопланетянина из пустыни Атакама
14:34
Пассажиры рейса "Аэрофлота" пострадали из-за собаки Успенской
14:30
При захвате заложников во Франции есть жертвы
14:18
Коллеги рассказали о состоянии Добронравова после инсульта
14:09
Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
14:06
Звезду "Великолепного века" арестовали за наркотики
13:57
Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки
13:54
В супермаркете во Франции захватили заложников
13:46
Учитель случайно выложил интимное видео со школьницей
13:43
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
13:24
"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
13:18
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
13:11
Тощий Билан оправдался после скандала с секс-фото
13:11
Завистник Малахов изощренно мстит Борисову
13:10
Семье нелепо умершего актера Ельчина заткнули рот деньгами
13:09
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
12:56
Оранжевый снег в Сочи шокировал народ
12:50
Савченко за решеткой увидела превосходство России над Украиной
12:48
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
12:38
Потрясшего достоинством участника "Дома-2" запихнули в клинику для алкашей
12:34
Госдума изменила график работы ради избирателей в регионах
12:04
Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Опровержение
Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской
Пугачева: Я старушка с подагрическими ногами
Пугачеву в ужасном состоянии втоптали в грязь
Друг семьи о долгожданном примирении Джигарханяна и Цымбалюк–Романовской
У Натальи Фриске родились малыши
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Март 23, 2018
просмотры: 123

Как изменился ставший отцом Чумаков

567

Гостями престижной премии Brand Awards стало немало знаменитостей. Для одних появление там – возможность выступить, иные приходили, чтобы попасть в камеры многочисленных журналистов, третьи же хотели просто посидеть за обильно уставленными яствами и питиями столами. Пара артистов Алексея Чумакова и его жены Юлии Ковальчук привлекла всеобщее внимание. В октябре прошлого года у них родилась дочь. И многим показалось, что артист немного постарел с тех пор. Хотя ему только 36 лет.

поделиться

комментарии

567
567

Неувядающая Стриженова отметила 50-летие

Популярная ведущая справляет юбилей

567
567

Пышнотелая красотка прославилась благодаря откровенным фото

Девушка рассказала, что смогла принять себя такой, какая она есть

567

Тимати и Лепс спели в честь победы Путина

Состоялся митинг-концерт на Манежной площади

567

87-летний Иван Краско пришел на голосование с бывшей женой

Российские звезды покрасовались на избирательных участках

567

Как изменились сестры Арнтгольц

Актрисы празднуют 36-летие

567

Красотки из "Дома-2" показали свои прелести

Любимый наряд у девушек, строящих свою любовь на Сейшелах, – купальник

567

Как живет Ксения Стриж после чудовищной пластики

Ведущая решилась на радикальное омоложение и теперь сверкает в обществе

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Отказавшаяся от счастья Высоцкая опухла и получила синяки

Популярная актриса прошла много испытаний
Шоу-бизнес

Трясущаяся Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери

Актриса обратилась к общественности

Политика

"Критика важна и нужна": Путин обратился к россиянам со спецзаявлением
Британские дипломаты получили пинок под зад в Москве
Жириновский подготовил прощальную речь
Брюссель пустил Москву под пресс

Шоу-бизнес

Уникальные фото Жанны Фриске появились в Сети
Успенской досталось за хамское поведение в самолете
Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде
За что в МХТ ненавидят Марину Зудину

Проишествия

Под Москвой расстреляли и зарезали парня из-за ссоры в интернете
Одичавший слон насмерть затоптал человека на празднике (видео)
Смерть после секса: убийцей врага Путина оказался 27-летний мажор
Датский изобретатель объяснил издевательства над телом журналистки

Lifestyle

Дочь Люка Бессона снялась в клипе Максима Фадеева
В МХТ устроили переворот после смерти уязвимого Табакова
Михалков попросил Путина вырастить преемника
Трагедия Шекспира с актерами без штанов обернулась скандалом
Шоу-бизнес

64-летнюю Успенскую выгнали из самолета за потасовку

Артистка пыталась пронести в салон свою собачку
Шоу-бизнес

Дерзкая пощечина Виталине Цымбалюк-Романовской

Ушлая пианистка осталась без квартиры
Шоу-бизнес

Маленькая дочь облила грязью Дану Борисову в суде

Телеведущая ожесточенно борется за наследницу
Шоу-бизнес

Взрослый внук Ротару произвел фурор

Певица показала редкое фото Анатолия

Гороскоп

Совет на выходные
Быстрая планета грозит Земле серьезными неприятностями
Как Стриженовой удалось похудеть на 10 килограммов
Киркорову наплевать на объявившегося брата

Фоторепортажи

Неопрятная Самбурская появилась на важном мероприятии
Королева пошла по стопам мужа-стриптизера
Неувядающая Стриженова отметила 50-летие
Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

Спорт

Медведев пришел в бешенство из-за грязных оскорблений грека
WADA грозит судом федерациям из-за российских спортсменов
Опозорившийся на Олимпиаде Коляда рвет соперников на чемпионате мира
Пловчиха Ефимова восхитила шикарной фигурой

Регионы

Известный российский певец умер в возрасте 53 лет
Безумные регионы: полиция проведет проверку из-за НЛО над нижегородским аэропортом "Стригино"
Счастливый челябинец столкнул свой ВАЗ со скалы и рассмеялся (фото)
Жертве мужа-садиста сделали руки робота
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru