Самбурская с сальными волосами появилась на важном мероприятии

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Каникулы Президента". Мероприятие поддержало множество отечественных знаменитостей. Сеанс предваряла пресс-конференция, на которой появилась популярная актриса Настасья Самбурская. Обычно невероятно эффектная, на сей раз артистка удивила журналистов своим неопрятным видом – невзрачным нарядом и сальными волосами.