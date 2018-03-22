Самбурская с сальными волосами появилась на важном мероприятии

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Каникулы Президента". Мероприятие поддержало множество отечественных знаменитостей. Сеанс предваряла пресс-конференция, на которой появилась популярная актриса Настасья Самбурская. Обычно невероятно эффектная, на сей раз артистка удивила журналистов своим неопрятным видом – невзрачным нарядом и сальными волосами.
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