Развязка Каширка – МКАД обрела новую жизнь

Автомобилисты, активно передвигающиеся по дорогам южной части города, уже оценили удобство новых развязок на МКАД. Те, кто не первый день за рулем, помнят знаменитую пробку на Московской кольцевой автодороге в районе пересечения с Каширским шоссе. После того, как объект, реконструкцию которого вела группа компаний "АРКС", был сдан, упоминание этой развязки в сводках о пробках в городе практически сошло на нет.
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