Новое обращение Путина к народу: все подробности

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин появится на телеэкранах 23 июня в 15:00 мск. В ходе нового обращения к народу лидер расскажет об результатах борьбы с распространением коронавирусной инфекции, а также об экономической ситуации в стране.
Напомним, что за время эпидемии президент выступал перед гражданами несколько раз. Первое обращение Владимира Путина к россиянам состоялось 25 марта. Глава страны объявил неделю с 30 по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
2 апреля президент сообщил о продлении режима выходных дней до 30 апреля. Кроме того, Владимир Путин дал дополнительные полномочия местным властям. Руководители регионов должны были сами определить меры профилактики коронавируса.
Очередное обращение президента к россиянам состоялось 28 апреля. Во время выступления Путин отметил, что ограничения, введенные из-за эпидемии, можно начать отменять с 12 мая. 11 мая глава страны заявил о завершении единого для всей страны периода нерабочих дней.
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