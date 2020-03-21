Коронавирус в мире: последние новости

Коронавирус в мире: последние новости

Останься коронавирус в Китае и не пересекай его границы, сегодня, возможно, первые полосы мировых СМИ не пестрели бы паническими заголовками о распространении эпидемии по всему земному шару. Сообщается, что заболевшие были обнаружены на всех континентах и частях света, за исключением Антарктиды.

Болезнь, изначально получившая название 2019-nCoV по настоянию Всемирной организации здравоохранения ныне именуется COVID-19. Специалисты отмечают, что это было сделано для того, чтобы избежать "народных" названий, привязанных к отдельной местности или национальности.

Как успели установить ученые и врачи, болезнь может протекать либо вовсе бессимптомно, либо лишь с частью характерных признаков. Все это вызывает определенные проблемы при попытке диагностировать заражение. Впрочем, перечень тревожных сигналов, которые должны заставить человека обратиться за помощью к специалистам, хорошо известен:

сухой кашель,

повышение температуры,

головная боль,

боль в груди,

мышечная боль,

затруднение дыхания,

слабость и повышенная утомляемость,

озноб,

диарея,

заложенность носа,

потеря сознания,

спазмы и судороги.

Симптомы коронавируса одинаковы во всем мире. Отмечается, что пока специалистам не встречались случаи мутации болезни, которые бы провоцировали другие последствия или меняли бы способ передачи. Болезнь оказалась универсальной для всех стран.

Кошмар на круизном лайнере Diamond Princess

Пассажиры туристического судна стали заложниками спорного решения властей Японии о том, чтобы запереть несколько тысяч человек на борту корабля после обнаружения на нем всего одного заболевшего. В результате такой меры число заразившихся к концу карантина превысило несколько сотен. На сегодня количество заболевших оценивается в 706 человек, из которых шестеро погибли.

Среди пассажиров Diamond Princess оказались восемь россиян. Они были эвакуированы в Россию. Выяснилось, что трое успели подхватить болезнь. Больные, а также те, кому удалось избежать заражения, находятся на карантине. Судя по всему, некоторые больные из других стран также смогли вернуться к себе на родину.

Коронавирус в Китае и у соседей



Возникновение эпидемии связано с китайским городом Ухань, и именно эта страна приняла на себя самый сильный удар болезни. В группе риска находятся также ближайшие и не очень соседи.

Страна Заразились Умерли Выздоровели Индия 167442 4797 71385 Китай 84239 4642 78602 Пакистан 64028 1317 22305 Бангладеш 42844 582 9015 Сингапур 33860 23 18294 Индонезия 25216 1520 6492 Япония 16683 867 14147 Филиппины 15588 921 3598 Южная Корея 11402 269 10363 Малайзия 7732 115 6235 Таиланд 3076 57 2945 Шри-Ланка 1530 10 754 Мальдивы 1513 5 197 Непал 1212 6 206 Гонконг 1080 4 1035 Тайвань 442 7 420 Вьетнам 327 0 278 Мьянма (Бирма) 206 6 126 Монголия 179 0 43 Бруней 141 2 138 Камбоджи 124 0 122 Макао 45 0 45 Бутан 31 0 6 Восточный Тимор 24 0 24 Лаос 19 0 16 Итого 478656 15150 246791

Коронавирус на Ближнем Востоке и в Африке

Еще одним очагом напряженности стал Иран. Эпидемия неожиданно широко распространилась в этой стране, что вызвало серьезные риски для других стран региона. Однако в свете последних событий, происходящее на Ближнем Востоке кажется лишь репетицией страшного разгула пандемии в Европе.

Страна Заразились Умерли Выздоровели Турция 160979 4461 124369 Иран 146668 7677 114931 Саудовская Аравия 80185 441 54553 Катар 52907 36 15399 ОАЭ 32533 258 16685 ЮАР 27403 577 14370 Кувейт 24112 185 8698 Египет 20793 845 5359 Израиль 16887 284 14727 Афганистан 13659 246 1259 Бахрейн 10052 15 5419 Казахстан 9932 37 4900 Оман 9820 40 2396 Алжир 8997 630 5277 Нигерия 8915 259 2592 Армения 8676 120 3297 Марокко 7697 202 5223 Гана 7616 34 2421 Ирак 5457 179 2971 Камерун 5436 175 1996 Азербайджан 4759 56 3022 Судан 4346 195 749 Таджикистан 3563 47 1674 Гвинея 3553 22 1950 Узбекистан 3463 14 2694 Сенегал 3429 41 1738 Джибути 2914 20 1241 Конго 2833 69 400 Кот-д'Ивуар 2641 32 1326 Габон 2431 14 668 Сомали 1828 72 310 Майотта 1670 21 1315 Киргизия 1662 16 1088 Кения 1618 58 421 Гвинея-Бисау 1195 8 42 Мали 1194 72 652 Ливан 1172 26 705 Тунис 1071 48 946 Замбия 1057 7 779 Экваториальная Гвинея 1043 12 165 Нигер 955 64 803 Буркина-Фасо 847 53 719 Эфиопия 831 7 191 Сьерра-Леоне 812 45 361 Грузия 746 12 576 Иордания 728 9 586 Чад 726 65 413 Мадагаскар 698 5 164 Палестина 577 4 368 Конго 571 19 161 Танзания 509 21 183 Реюньон 465 1 411 Того 422 13 197 Кабо-Верде 390 4 155 Руанда 349 0 245 Мавритания 346 19 15 Бенин 339 3 134 Маврикий 334 10 322 Уганда 317 0 69 Эсватини (Свазиленд) 279 2 168 Либерия 269 27 144 Мозамбик 233 2 82 Малави 203 4 42 Зимбабве 149 4 28 Сирия 122 5 43 Ливия 105 5 41 Ангола 74 4 18 Бурунди 42 1 20 Эритрея 39 0 39 Ботсвана 35 1 20 Абхазия 28 1 15 Гамбия 25 1 19 Намибия 23 0 14 Западная Сахара 9 1 6 Центральноафриканская республика 8 0 0 Итого 718771 17957 435499

Коронавирус в Европе

В европейском регионе наиболее пострадавшей от коронавируса страной оказалась Италия. О том, что ждет Старый Свет на фоне столь негативного развития событий, специалистам остается только гадать. Однако уже сейчас страна находится на втором месте в мире по числ зараженных. Эксперты боятся, что вскоре и Испания повторит падение по этому сценарию.

Страна Заразились Умерли Выздоровели Россия 388039 4376 159408 Испания 284986 28752 196958 Великобритания 269127 37837 857 Италия 231732 33142 150604 Франция 186238 28662 67191 Германия 182452 8570 164100 Бельгия 58061 9430 15682 Нидерланды 45950 5903 914 Белоруссия 39858 219 16660 Швеция 35727 4266 4971 Португалия 31596 1369 18637 Швейцария 30796 1919 28300 Ирландия 24841 1639 22089 Польша 22964 1043 10692 Украина 22811 679 8934 Румыния 18982 1240 12829 Австрия 16655 668 15347 Дания 11512 568 10180 Сербия 11300 241 6438 Чехия 9143 319 6464 Норвегия 8411 236 7727 Молдавия 7725 282 4123 Финляндия 6776 313 5500 Люксембург 4008 110 3803 Венгрия 3841 517 2024 Греция 2906 175 1374 Болгария 2485 136 1016 Босния и Герцеговина 2485 153 1803 Хорватия 2245 102 2051 Северная Македония 2077 121 1486 Эстония 1859 67 1610 Исландия 1805 10 1792 Литва 1662 68 1216 Словакия 1520 28 1338 Словения 1473 108 1357 Албания 1099 33 851 Латвия 1065 24 745 Косово 1003 29 772 Кипр 941 17 784 Андорра 763 51 681 Сан-Марино 670 42 322 Мальта 616 8 514 Нормандские острова 560 45 517 ЛНР 377 1 111 Остров Мэн 336 24 306 Черногория 324 9 315 ДНР 313 14 108 Фарерские острова 187 0 187 Гибралтар 158 0 147 Монако 98 4 90 Лихтенштейн 82 1 55 Ватикан 12 0 2 Итого 1982652 173570 961982



Коронавирус в Новом Свете

Южная Америка дольше всех остальных частей света сопротивлялась перед лицом болезни. Однако эпидемия добралась и до Бразилии, распространивших, таким образом, на все континенты, где живет человек. Еще одним ярким доказательством распространения коронавируса во всем мире стало появление пациентов с этим диагнозом в небольших островных государствах.

Страна Заразились Умерли Выздоровели США 1768608 103344 498762 Бразилия 438812 26991 193181 Перу 141779 4099 59442 Канада 88512 6877 46840 Чили 86943 890 36150 Мексика 81400 9044 56638 Эквадор 38471 3313 18425 Колумбия 25366 822 6665 Доминикана 16068 485 8952 Аргентина 14702 508 4617 Панама 12131 320 7379 Боливия 8387 293 738 Австралия 7173 103 6582 Гондурас 4752 196 519 Гватемала 4348 80 565 Сальвадор 2278 42 1015 Куба 1983 82 1734 Новая Зеландия 1504 22 1481 Гаити 1443 35 29 Венесуэла 1325 16 302 Коста-Рика 1000 10 646 Парагвай 900 11 402 Уругвай 887 22 654 Никарагуа 759 35 370 Ямайка 569 9 284 Французская Гвиана 436 1 161 Мартиника 197 14 91 Гваделупа 161 14 115 Гайана 150 11 67 Каймановы острова 140 1 67 Бермудские острова 140 9 92 Тринидад и Тобаго 116 8 108 Багамские острова 101 11 47 Аруба 101 3 98 Барбадос 92 7 76 Синт-Мартен 77 15 60 Французская Полинезия 60 0 60 Антигуа и Барбуда 25 3 19 Сент-Винсент и Гренадины 25 0 14 Гренада 23 0 18 Новая Каледония 19 0 18 Фиджи 18 0 15 Сент-Люсия 18 0 18 Кюрасао 18 1 14 Белиз 18 2 16 Доминика 16 0 16 Сент-Китс и Невис 15 0 15 Гренландия 13 0 11 Суринам 12 1 9 Монтсеррат 11 1 10 Сейшельские острова 11 0 11 Папуа – Новая Гвинея 8 0 8 Итого 2752121 157751 953626

Коронавирус в мире

Таким образом, зарегистрировано свыше 2,6 миллиона случаев заражения. Скончались более 185 тысяч человек, выздоровели – больше 733 тысяч.



Происхождение коронавируса



Очагом, с которого началось распространения эпидемии, послужил город Ухань. Изначально сообщалось, что первые случаи заражения были связаны с местным рынком, на котором продавались такие экзотические товары, как летучие мыши, оцелоты и другие животные, которых на Западе обычно не рассматривают в качестве блюда, а в Китае считают деликатесом.

Некоторые эксперты напоминают, что в городе также находится крупная научная лаборатория, занятая исследованиями в том числе и коронавирусов. Возможно, считают они, это как-то связано с распространением болезни.

Известно, что коронавирус передался человеку от какого-либо животного. Последние новости говорят, что, скорее всего, первоначальным носителем болезни была летучая мышь.

Вакцина от коронавируса

Работа над созданием вакцины от коронавируса ведется во многих странах. В частности, средство против COVID-19 ищут в Китае, США и России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сегодня существует уже пять вариантов вакцины. Дональд Трамп также пообещал быстрый процесс создания соответствующего препарата.

При этом вакцины помогут предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и уберегут от заражения новых людей. Тех, кто уже заболел, ученые обнадежить не могут – вылечить коронавирус традиционными способами невозможно. Врачам остается лишь облегчать симптомы, минимизировать риск летального исхода и ждать, пока болезнь пройдет сама по себе.

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