Коронавирус в мире: последние новости

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Коронавирус в мире: последние новости

Фото: Manila/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Коронавирус в мире: последние новости

Останься коронавирус в Китае и не пересекай его границы, сегодня, возможно, первые полосы мировых СМИ не пестрели бы паническими заголовками о распространении эпидемии по всему земному шару. Сообщается, что заболевшие были обнаружены на всех континентах и частях света, за исключением Антарктиды.

Болезнь, изначально получившая название 2019-nCoV по настоянию Всемирной организации здравоохранения ныне именуется COVID-19. Специалисты отмечают, что это было сделано для того, чтобы избежать "народных" названий, привязанных к отдельной местности или национальности.

Симптомы коронавируса у человека

Как успели установить ученые и врачи, болезнь может протекать либо вовсе бессимптомно, либо лишь с частью характерных признаков. Все это вызывает определенные проблемы при попытке диагностировать заражение. Впрочем, перечень тревожных сигналов, которые должны заставить человека обратиться за помощью к специалистам, хорошо известен:

  • сухой кашель,
  • повышение температуры,
  • головная боль,
  • боль в груди,
  • мышечная боль,
  • затруднение дыхания,
  • слабость и повышенная утомляемость,
  • озноб,
  • диарея,
  • заложенность носа,
  • потеря сознания,
  • спазмы и судороги.

Симптомы коронавируса одинаковы во всем мире. Отмечается, что пока специалистам не встречались случаи мутации болезни, которые бы провоцировали другие последствия или меняли бы способ передачи. Болезнь оказалась универсальной для всех стран.

Кошмар на круизном лайнере Diamond Princess

Пассажиры туристического судна стали заложниками спорного решения властей Японии о том, чтобы запереть несколько тысяч человек на борту корабля после обнаружения на нем всего одного заболевшего. В результате такой меры число заразившихся к концу карантина превысило несколько сотен. На сегодня количество заболевших оценивается в 706 человек, из которых шестеро погибли.

Среди пассажиров Diamond Princess оказались восемь россиян. Они были эвакуированы в Россию. Выяснилось, что трое успели подхватить болезнь. Больные, а также те, кому удалось избежать заражения, находятся на карантине. Судя по всему, некоторые больные из других стран также смогли вернуться к себе на родину.

Коронавирус в Китае и у соседей

Возникновение эпидемии связано с китайским городом Ухань, и именно эта страна приняла на себя самый сильный удар болезни. В группе риска находятся также ближайшие и не очень соседи.

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровели
Индия167442479771385
Китай84239464278602
Пакистан64028131722305
Бангладеш428445829015
Сингапур338602318294
Индонезия2521615206492
Япония1668386714147
Филиппины155889213598
Южная Корея1140226910363
Малайзия77321156235
Таиланд3076572945
Шри-Ланка153010754
Мальдивы15135197
Непал12126206
Гонконг108041035
Тайвань4427420
Вьетнам3270278
Мьянма (Бирма)2066126
Монголия179043
Бруней1412138
Камбоджи1240122
Макао45045
Бутан3106
Восточный Тимор24024
Лаос19016
Итого47865615150246791

Коронавирус на Ближнем Востоке и в Африке

Еще одним очагом напряженности стал Иран. Эпидемия неожиданно широко распространилась в этой стране, что вызвало серьезные риски для других стран региона. Однако в свете последних событий, происходящее на Ближнем Востоке кажется лишь репетицией страшного разгула пандемии в Европе.

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровели
Турция1609794461124369
Иран1466687677114931
Саудовская Аравия8018544154553
Катар529073615399
ОАЭ3253325816685
ЮАР2740357714370
Кувейт241121858698
Египет207938455359
Израиль1688728414727
Афганистан136592461259
Бахрейн10052155419
Казахстан9932374900
Оман9820402396
Алжир89976305277
Нигерия89152592592
Армения86761203297
Марокко76972025223
Гана7616342421
Ирак54571792971
Камерун54361751996
Азербайджан4759563022
Судан4346195749
Таджикистан3563471674
Гвинея3553221950
Узбекистан3463142694
Сенегал3429411738
Джибути2914201241
Конго283369400

Кот-д'Ивуар

2641321326
Габон243114668
Сомали182872310
Майотта1670211315
Киргизия1662161088
Кения161858421
Гвинея-Бисау1195842
Мали119472652
Ливан117226705
Тунис107148946
Замбия10577779
Экваториальная Гвинея104312165
Нигер95564803
Буркина-Фасо84753719
Эфиопия8317191
Сьерра-Леоне81245361
Грузия74612576
Иордания7289586
Чад72665413
Мадагаскар6985164
Палестина5774368
Конго57119161
Танзания50921183
Реюньон4651411
Того42213197
Кабо-Верде3904155
Руанда3490245
Мавритания3461915
Бенин3393134
Маврикий33410322
Уганда317069
Эсватини (Свазиленд)2792168
Либерия26927144
Мозамбик233282
Малави203442
Зимбабве149428
Сирия122543
Ливия105541
Ангола74418
Бурунди42120
Эритрея39039
Ботсвана35120
Абхазия28115
Гамбия25119
Намибия23014
Западная Сахара916
Центральноафриканская республика800
Итого71877117957435499

Коронавирус в Европе

В европейском регионе наиболее пострадавшей от коронавируса страной оказалась Италия. О том, что ждет Старый Свет на фоне столь негативного развития событий, специалистам остается только гадать. Однако уже сейчас страна находится на втором месте в мире по числ зараженных. Эксперты боятся, что вскоре и Испания повторит падение по этому сценарию.

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровели
Россия3880394376159408
Испания28498628752196958
Великобритания26912737837857
Италия23173233142150604
Франция1862382866267191
Германия1824528570164100
Бельгия58061943015682
Нидерланды459505903914
Белоруссия3985821916660
Швеция3572742664971
Португалия31596136918637
Швейцария30796191928300
Ирландия24841163922089
Польша22964104310692
Украина228116798934
Румыния18982124012829
Австрия1665566815347
Дания1151256810180
Сербия113002416438
Чехия91433196464
Норвегия84112367727
Молдавия77252824123
Финляндия67763135500
Люксембург40081103803
Венгрия38415172024
Греция29061751374
Болгария24851361016
Босния и Герцеговина24851531803
Хорватия22451022051
Северная Македония20771211486
Эстония1859671610
Исландия1805101792
Литва1662681216
Словакия1520281338
Словения14731081357
Албания109933851
Латвия106524745
Косово100329772
Кипр94117784
Андорра76351681
Сан-Марино67042322
Мальта6168514
Нормандские острова56045517
ЛНР3771111
Остров Мэн33624306
Черногория3249315
ДНР31314108
Фарерские острова1870187
Гибралтар1580147
Монако98490
Лихтенштейн82155
Ватикан1202
Итого1982652173570961982


Коронавирус в Новом Свете

Южная Америка дольше всех остальных частей света сопротивлялась перед лицом болезни. Однако эпидемия добралась и до Бразилии, распространивших, таким образом, на все континенты, где живет человек. Еще одним ярким доказательством распространения коронавируса во всем мире стало появление пациентов с этим диагнозом в небольших островных государствах.

СтранаЗаразилисьУмерлиВыздоровели
США1768608103344498762
Бразилия43881226991193181
Перу141779409959442
Канада88512687746840
Чили8694389036150
Мексика81400904456638
Эквадор38471331318425
Колумбия253668226665
Доминикана160684858952
Аргентина147025084617
Панама121313207379
Боливия8387293738
Австралия71731036582
Гондурас4752196519
Гватемала434880565
Сальвадор2278421015
Куба1983821734
Новая Зеландия1504221481
Гаити14433529
Венесуэла132516302
Коста-Рика100010646
Парагвай90011402
Уругвай88722654
Никарагуа75935370
Ямайка5699284
Французская Гвиана4361161
Мартиника1971491
Гваделупа16114115
Гайана1501167
Каймановы острова140167
Бермудские острова140992
Тринидад и Тобаго1168108
Багамские острова1011147
Аруба101398
Барбадос92776
Синт-Мартен771560
Французская Полинезия60060
Антигуа и Барбуда25319
Сент-Винсент и Гренадины25014
Гренада23018
Новая Каледония19018
Фиджи18015
Сент-Люсия18018
Кюрасао18114
Белиз18216
Доминика16016
Сент-Китс и Невис15015
Гренландия13011
Суринам1219
Монтсеррат11110
Сейшельские острова11011
Папуа – Новая Гвинея808
Итого2752121157751953626

Коронавирус в мире

Таким образом, зарегистрировано свыше 2,6 миллиона случаев заражения. Скончались более 185 тысяч человек, выздоровели – больше 733 тысяч.

Происхождение коронавируса

Очагом, с которого началось распространения эпидемии, послужил город Ухань. Изначально сообщалось, что первые случаи заражения были связаны с местным рынком, на котором продавались такие экзотические товары, как летучие мыши, оцелоты и другие животные, которых на Западе обычно не рассматривают в качестве блюда, а в Китае считают деликатесом.

Некоторые эксперты напоминают, что в городе также находится крупная научная лаборатория, занятая исследованиями в том числе и коронавирусов. Возможно, считают они, это как-то связано с распространением болезни.

Известно, что коронавирус передался человеку от какого-либо животного. Последние новости говорят, что, скорее всего, первоначальным носителем болезни была летучая мышь.

Вакцина от коронавируса

Работа над созданием вакцины от коронавируса ведется во многих странах. В частности, средство против COVID-19 ищут в Китае, США и России. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на сегодня существует уже пять вариантов вакцины. Дональд Трамп также пообещал быстрый процесс создания соответствующего препарата.

При этом вакцины помогут предотвратить дальнейшее распространение эпидемии и уберегут от заражения новых людей. Тех, кто уже заболел, ученые обнадежить не могут – вылечить коронавирус традиционными способами невозможно. Врачам остается лишь облегчать симптомы, минимизировать риск летального исхода и ждать, пока болезнь пройдет сама по себе.

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды

Коронавирус имеет лабораторное происхождение – немецкие ученые

Коронавирус имеет лабораторное происхождение – немецкие ученые
Немецкие ученые доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 создали в лаборатории. Разговоры о лабораторном происхождении коронавируса, который выявили в конце 2019 года, ходили давно, и вот наконец-то домыслы получили подтверждение благодаря немецкому ученому Валентину Бруттелю.

Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
Коронавирус стал одной из самых страшных бед в истории человечества. При этом миру угрожают еще более чудовищные катастрофы. "Дни.ру" собрали предсказания о том, что ждет планету в ближайшее время. Абигья Ананд — индийский пророк, предсказавший коронавирус в возрасте 14 летПо мнению прорицателя, к зиме 2023 года эпидемиологическая обстановка в мире станет гораздо напряженнее.

Врачи предупредили о возможном нарушении работы мозга после коронавируса

Врачи предупредили о возможном нарушении работы мозга после коронавируса
В мире продолжает бушевать эпидемия коронавируса, последствия которой еще только предстоит оценить. Заведующая лабораторией нейрогериатрии Российского геронтологического НКЦ РНИМУ им.

Вирусолог Альтштейн назвал сроки исчезновения коронавируса

Вирусолог Альтштейн назвал сроки исчезновения коронавируса
Вирусолог Анатолий Альтштейн озвучил будущее человечества без ковида. Эксперт заявил, что эпидемия пойдет вниз.

Эрдоган подцепил опасную заразу после встречи с Зеленским

Эрдоган подцепил опасную заразу после встречи с Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем состоянии. Два дня назад Реджеп Тайип Эрдоган находился на Украине, где он провел переговоры с главой государства Владимиром Зеленским.

Ошиблись: ученые по-другому заговорили о пандемии коронавируса

Ошиблись: ученые по-другому заговорили о пандемии коронавируса
Эксперты изменили свои мнения о масках, вакцинах и самоизоляции. Издание The Guardian опросило ведущих ученых, которые неоднократно выступают публично и делают выводы о пандемии коронавируса.

Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"

Врачи назвали самые ранние признаки заболевания "омикроном"
Группа врачей из США, Великобритании и ЮАР выяснили, по каким симптомам можно заподозрить заболевание омикрон-штаммом коронавируса COVID-19 на ранних стадиях.

Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"

Что лучше? Ученые сравнили эффективность вакцин "Спутник V" и Pfizer против "омикрона"
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали об исследовании ученых. У привитых российской вакциной "Спутник V" вырабатывается в два раза больше антител к штамму коронавируса "омикрон", чем у пациентов, вакцинированных американским препаратом Pfizer.

Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19

Парализованный мужчина снова смог ходить после вакцинации от COVID-19
С жителем индийского штата Джаркханд Дуларчандом Мундом произошло настоящее чудо.

Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным

Вколовший опасную вакцину адвокат Жорин невольно стал подопытным
Ради беспрепятственных рабочих поездок Сергей Жорин вынужден был согласиться на иностранную вакцину. Как законопослушный гражданин, известный в России звездный правозащитник привился отечественным препаратом "Спутник V", в эффективности которого он ни чуть не сомневается.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения