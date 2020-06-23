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Недвижимость
Путин расширил льготную ипотеку

Путин расширил льготную ипотеку

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Обращение Владимира Путина к россиянам затронуло сразу несколько важных экономических сторон жизни простых людей. Среди тем оказалась и ипотека.
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Президент России подчеркнул, что в сложившихся условиях важно расширить возможности россиян по выбору комфортного современного жилья. Справиться с этой задачей может льготная ипотека.

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Ее условия, подчеркнул Владимир Путин, необходимо сформулировать таким образом, чтобы этой программой могли воспользоваться как можно больше людей. "Предлагаю распространить льготную ипотеку на новое жилье стоимостью не до трех как прежде, а до шести миллионов рублей", – отметил он.

При этом в Москве и Санкт-Петербурге льготная ипотека в 6,5% будет распространяться на жилье стоимостью до 12 миллионов рублей. Российский лидер напомнил, что стоимость жилья в этих агломерациях значительно выше, чем в среднем по стране.

Напомним, программа льготной ипотеки была запущена по поручению Владимира Путина с конца апреля 2020 года. Ставка по этой программе будет составлять 6,5% и будет действовать в течение всего срока кредитования – до 30 лет.

Действующие условия предполагают, что максимальная сумма кредита может достигать три миллиона рублей в российских регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге. С увеличением предельных сумм предложение станет еще более заманчивым для многих семей, ищущих возможность приобрести себе современное удобное жилье.

Автор: 23 июня 2020, 19:03 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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